Milei tildó de traidora a Villarruel tras la aprobación del aumento de jubilaciones

El Presidente Javier Milei llamó “traidora” a Victoria Villarruel durante un discurso ante empresarios en la Bolsa de Comercio, luego de que este jueves la Cámara Alta convirtiera en ley proyectos cuestionados por el oficialismo por su costo fiscal.

“Hemos hecho 2500 reformas estructurales. No solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más reformas estructurales”, afirmó Milei.

A su vez, continuó: “Esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, Guillermo Francos".

En un balance de lo que está siendo su gestión, el Presidente resaltó que logró “estabilizar la economía muy rápido, a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia”.

Más temprano, Victoria Vilarruel le respondió a Patricia Bullrich tras las críticas de la ministra de Seguridad por presidir la sesión de este miércoles en el Senado.

“Todos los argentinos saben de qué lado estoy”, dijo la vicepresidenta en un posteo en X. Y sumó: “La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgasterroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”.

Antes de que se votara el paquete de leyes previsionales, la funcionaria de Javier Milei le había pedido a Villarruel que “no sea cómplice del kirchnerismo destructor”.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara Alta no se quedó en silencio. “Combatí siempre (al kirchnerismo), mientras usted pululaba de partido en partido. La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual”, escribió Villarruel.

Las principales frases de Milei en la Bolsa de Comercio

“La realidad del problema con la incertidumbre es que no la pueden medir, no la pueden trabajar. No la pueden manejar. Está fuera del alcance de lo que pueda hacer cada uno de ustedes. La diferencia con el riesgo es que ustedes lo pueden medir. Cuando ustedes pueden medir el riesgo, tienen claro las medidas que tienen que tomar para mitigar esos riesgos. Aún cuando les claven puñales en la espalda, probablemente tengan puesto un chaleco de seguridad y no pase nade. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”.

“Nada de esto que está pasando en el Senado nos sorprende. Lo que pasó hoy, ya lo sabíamos ayer. Sepan que están desesperados. Este es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”.

“¿Saben qué? Vamos a vetar. Si se diera la circunstancia que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Si fuera el peor de los casos que, de repente, la Justicia tuviera un acto de celeridad y lo decidiera hacer en poco tiempo, el daño que podrían causar sería mínimo".

“Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”.

“Salieron los niveles de recuperación de la actividad en estos días y yo había dicho que íbamos a tener una salida en ‘V’. No solo sucedió, sino que esta fue la salida más rápida de los programas de estabilización de la historia”.

“Se nos suele acusar de no tener corazón, de ser desalmados, crueles. Pero vean la situación de los pobres. Desde aquel 57% fatídico, hemos sacado a 11 millones de argentinos de la pobreza. Les guste o no les guste a las cucarachas”.

“La deuda no crece y pasamos a ser solventes intertemporalmente. Por eso, el riesgo país pasó de 3000 puntos básicos a 700 pese a la casta política, pese a los degenerados fiscales, pese a estos primates que creen que la restricción de presupuesto es algo flexible. Ese impacto es muy importante, porque afecta a la solvencia y por ende al riesgo país. Eso hace caer la tasa de interés, que es lo que permite la acumulación de capital, que la productividad de los trabajadores sea más alta y se puedan pagar mejores salarios. Es una contradicción cuando estas bestias hablan de que les importa el bienestar de la gente y se dedican a fabricar riesgo país. Porque lo que hacen es descapitalizar la economía y a los que más perjudican es a los que menos tienen”.

“Para mitad del año que viene la inflación va a dejar de existir. Habrá fluctuaciones, podrá bajar más rápido o más lento. Pero inexorablemente va a colapsar”.

