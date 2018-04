Macri inaugura un foro de la industria turística mundial y viaja a Tucumán

El presidente Mauricio Macri disertará hoy ante la asamblea anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, un importante foro de la industria turística a nivel mundial que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, y luego viajará a Tucumán para participar del despacho del primer embarque de limones a Estados Unidos, luego de 17 años.

09:00

Encuentro con Global Summit of the World Travel and Tourism Council (WTTC). Hotel Hilton, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

13:15

Recorrida por la Planta Argenti Lemon. Cruz Alta, Tucumán

13:45

Reunión con la Mesa Citrícola. Planta Argenti Lemon. Cruz Alta, Tucumán

14:25

Acto por la primera exportación de limones. Planta Argenti Lemon. Cruz Alta, Tucumán

15:20

Partida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

17:30

Encuentro con Adam Goldstein, CEO de Royal Caribbean. Residencia presidencial de Olivos

17:45

Encuentro con Javier Hidalgo, CEO de Air Europa. Residencia presidencial de Olivos