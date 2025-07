Roberto Méndez: "Desde el primer momento yo descarté la hipótesis del accidente"

Roberto Méndez, abogado del padre de Loan Danilo Peña, en caso por la desaparición del niño dio a conocer este martes nuevos detalles acerca del caso.

El letrado comentó que "se levantó parcialmente el secreto de sumario" y que junto se encuentran realizando junto con colegas distintas la reconstrucción de los hechos.

Además, expresó su desacuerdo con la versión proporcionada por Laudelina Peña: "Desde el primer momento yo descarté la hipótesis del accidente".

Respecto al nuevo peritaje que le han hecho la camioneta sostuvo que no fueron informados al respecto y que "ni siquiera nos notificaron a las partes que se iban a hacer las pericias".

Y resaltó la cuestionable conducta: "Primero al momento de tomar intervención la Justicia Federal los vehículos tenían que haber sido trasladados de ese lugar donde están y ponerse bajo la custodia de la de las fuerzas federales tanto el auto como la camioneta están secuestrados y están en guarda en la comisaría de 9 de Julio".

"No tenemos que olvidarnos que el mismo comisario de ahí era quien nos estaba plantando las pruebas, estaba desviando la investigación y es obvio que va a tener personal suyo todavía ahí adentro por ese lado es cuestionable", agregó en diálogo con Radio Unne.

También señaló: "Lo otro es que no tuvimos nosotros conocimiento de la experiencia que se iba a hacer y aparte por qué con anterioridad no se descubrió ya ese golpe que tiene el paragolpe y no se hizo esa práctica con el luminol".

En cuanto a la hipótesis que maneja Méndez, expresó que "hoy en día sabemos que no está perdido y tenemos que desentrañar el papel que cumplió cada uno de las personas que están detenidos analizar si existen más terceros involucrados y pedir su detención que todos también presten declaración las personas que estuvieron en el almuerzo ese día".

El caso de Loan Danilo Peña continúa bajo investigación, y las autoridades no han descartado ninguna hipótesis, manteniendo abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer la desaparición del menor.