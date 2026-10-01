Ramón Dupuy pidió declarar por zoom y la familia de Loan solicitó que sea testigo protegido

La familia de Loan Peña le envió una carta a Ramón Dupuy y le solicitó al Tribunal Oral Federal que sea considerado testigo protegido en el juicio. Además, el abuelo de Lucio volvió a pedir que su testimonio se haga a través de Zoom, luego ser reprogramado para viajar a Corrientes y presentarse en el Escuadrón 48 de Gendarmería.

El abuelo de Lucio Dupuy, el menor asesinado en 2021 por su madre y su pareja en La Pampa, preside una fundación que realiza obras de protección de la niñez. En junio de 2024, cuando desapareció Loan, nueve personas llegaron a 9 de Julio como supuestos integrantes de esa organización; ahora son juzgadas por entorpecer la causa.

Testigo protegido

Según trascendió, ante posibles condicionamientos, la querella envió una petición al tribunal para que se adopten medidas preventivas y se considere a Dupuy como testigo protegido. Lo que busca la familia de Loan es “garantizar la integridad física, psíquica y moral" para que haya libertad de determinación y absoluta espontaneidad testimonial.

De igual forma, el abogado Rodolfo Baqué también pidió que se preserve la seguridad del testigo. En su solicitud, la representación de Elizabet Cutaia explicó: “Esta defensa ha tomado conocimiento, a través de información difundida en el programa periodístico “Corrientes al Aire”, de una situación que involucraría al señor Ramón Dupuy, quien habría sido objeto de amenazas”.

El nuevo pedido de Dupuy

Previo al pedido de considerarlo testigo protegido, Dupuy volvió a solicitar declarar de manera remota desde la delegación de la Policía Federal de General Pico, en La Pampa. En agosto, su testimonio ya había sido reprogramado para octubre con el objetivo de que estuviera presencialmente en el Escuadrón 48 de Gendarmería.

Ahora, de acuerdo con la información a la que accedió El Litoral, el testigo recibió el dinero para trasladarse a Corrientes, pero sostuvo que persisten cuestiones de salud que desaconsejan un viaje de larga distancia.

También se planteó que su condición de abuelo tiene un impacto anímico al hablar en una causa por la desaparición de otro niño. La solicitud fue puesta en conocimiento de las partes y será tratada en la próxima audiencia del 7 de octubre.

El testimonio de Dupuy es clave ya que se espera que confirme o desmienta el vínculo de su fundación con el grupo de foráneos imputados en el juicio. A estas personas, que tuvieron contacto con testigos directos en el caso, también se las acusa de privación ilegítima de la libertad, usurpación de títulos y estafa millonaria a la administración pública.

Los “supuestos Dupuy” son Federico Colombo, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni y Leonardo Rubio. También está vinculado a este grupo Nicolás "El Americano" Soria.

La carta de la familia de Loan

A la espera de su testimonio ante el tribunal, la familia de Loan también le envió una carta al abuelo de Lucio. “No buscamos otra cosa que la verdad. Quiero saber qué pasó, quiero saber quién se lo llevó y dónde está mi hijo”, escribió María Noguera.

“Señor Ramón Dupuy, como usted sabe soy mamá de ocho hijos, el más chico, Loan”, comienza la carta que se dirige a un “abuelo que conoció de la manera más dolorosa imaginable lo que significa que un niño sea víctima de quienes debían protegerlo”.

En torno a la expectativa por lo que pueda decir Dupuy, el mensaje de la familia de Loan destaca: “Alrededor de una declaración tan sensible pueden aparecer llamados, ofrecimientos, insistencias o propuestas que, aun presentándose como ayuda, pueden terminar generando presión, temor o condicionando la tranquilidad”.

Ante esto, Noguera le recordó a su nieto y le insistió que aporte la información que tenga sobre el caso. “Diga todo lo que sepa, sin miedo y sin proteger a nadie, porque Lucio merece que su nombre sea cuidado”, remarcó.

Del mismo modo, la familia de Loan reconoció: “Usted es ajeno a los hechos que hoy se investigan respecto de personas que habrían invocado su nombre, por eso su palabra es tan importante”.

Por último, la familia también le pidió al tribunal presidido por Fermín Ceroleni que tome los recaudos necesarios alrededor de Dupuy. “Que pueda declarar con libertad, tranquilidad y seguridad, sin presiones, intimidaciones ni interrogatorios agresivos o innecesariamente revictimizantes”, resalta la carta.



