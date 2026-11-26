José Fernández Codazzi se presenta este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes para declarar como testigo en el juicio por la desaparición de Loan Peña. El ex abogado de la imputada Laudelina Peña deberá responder bajo juramento y fue relevado del secreto profesional, ya que se espera que aporte información sobre el caso del niño de 9 de Julio.

Convocados

Codazzi fue quien trasladó a la tía del niño hasta una fiscalía de Corrientes capital en 2024, cuando presentó ante la Justicia provincial la versión de que Loan fue atropellado por una camioneta. Esa hipótesis involucra como principales responsables a Carlos Pérez y Victoria Caillava

En las últimas semanas, el abogado sostuvo en un programa de televisión la teoría del atropellamiento a partir de lo que, según afirmó, le contó su entonces defendida. Ahora, la declaración frente al Tribunal permitirá conocer los detalles que Codazzi tiene sobre aquella versión y las circunstancias en que tomó conocimiento de ella.

Además del ex abogado de Laudelina, para esta jornada fueron convocadas tres psicólogas: Cintia Mudry, del cuerpo forense, y Silvina Seoane y Laura Palacios García, integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata.

También deben declarar los policías federales Sabrina Kuhnell, Sergio Fuschino y Victoria Soledad Núñez.

🔴 Habla Codazzi: "Creo en la inocencia de Benítez" (9.45)

El primero en interrogar es Enzo Di Tella, defensor oficial de Antonio Benitez.

Según comenzó a relatar Codazzi, se enteró de la desaparición de Loan a través de los medios de comunicación. Y fue durante un viaje a Corrientes capital que tomó conocimiento de que Benítez no tenía abogado. “Yo no lo conocía, pero quería el acercamiento para ofrecer mis servicios”, explicó.

“Cuando regresé de Corrientes ese fin de semana, fui a Goya y me entrevisté con Benítez. Le hice un ofrecimiento para ser su abogado, me dijo que él no tenía problema pero que la última palabra era de Laudelina”. Tras este primer contacto, el imputado le dio el número de teléfono de su pareja.

“Salí de la comisaría y, alrededor de las 19, le mandé dos mensajes a Laudelina”, contó Codazzi y luego remarcó que le firmaron un poder para representar a Benítez.

Respecto a su vínculo con Benítez, Codazzi detalló: “Él me relató muchas situaciones, hablamos cinco o seis veces sobre el tema, y siempre fueron coincidentes. Empecé a investigar, a interiorizarme y su relato era supercreíble, coherente. Creo completamente en su inocencia”.

El ex abogado de Benítez y Laudelina no tardó en apuntar contra el matrimonio de Pérez y Caillava. “Cuando regresaron de ver el partido de River, alrededor de las 16, fue él quien direccionó la investigación con una intencionalidad hacia Benítez. Le manifestó a los policías que era un cuatrero con antecedentes”.

Tras pasar por preguntas y respuestas orientadas a las primeras horas de detención de Benítez, el abogado también remarcó las reuniones que tuvo con Laudelina. Según la versión de Codazzi, el hijo de la pareja presenciaba las conversaciones y constantemente buscaba intervenir. “Lo quería sacar porque aportaba datos y, en uno de esos latiguillos, dijo: a Loan lo atropellaron”.

🔴 Comenzó la audiencia: Laudelina relevó del secreto profesional a Codazzi (9.30)

Codazzi fue relevado del secreto profesional tanto por Laudelina como por Benítez.