Confirmaron que había rastros de Loan en los vehículos de Pérez y Caillava

El Tribunal Oral Federal de Corrientes continúa con el juicio por la desaparición de Loan Peña. En la audiencia de hoy están convocados cuatro nuevos testigos, entre quienes se encuentra Mario Rolando Rosillo, veterinario y referente del equipo de odorología forense del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Rosillo habló de la prueba más contundente: Pérez y Caillava, más complicados

Mario Rolando Rosillo estuvo a cargo de la pericia odorológica sobre la Ford Ranger y Ford Ka de los imputados Carlos Pérez y Victoria Caillava. Durante ese procedimiento, los perros detectaron rastros de olor de Loan en los asientos traseros de ambos vehículos.

Su declaración se extendió hasta las 14.30.

También declaró Silvio Oscar Acuña, policía que habló de los movimientos en la madrugada del operativo y sobre la falsa alarma respecto al hallazgo de Loan. Confirmó que ese dato erróneo provocó un cese momentáneo en las tareas de búsqueda.

A las 15.30 inició la declaración como testigo del oficial de servicio de la Policía Rural de San Roque Jorge Mario Medina, quien el 13 de junio de 2024 se acopló a la búsqueda.

Completa la nómina de citados, el prefecto Reinaldo Waldir Nake, quien era jefe de la Prefectura Goya cuando se produjeron los hechos centrales del caso, brindó apoyo y actuó tanto en rastrillajes como en la actuación en el hotel de 9 de Julio donde se alojó el grupo de foráneos que se presentó como parte de la Fundación Dupuy.

En ese sentido reveló la "actitud hostil" de Nicolás Soria cuando se notificaba la orden de la jueza Cristina Pozzer Penzo para que los menores que permanecían con los supuestos Dupuy vuelvan a sus hogares.

Vale señalar, se anunció para el cierre de la jornada una nueva declaración de Nicolás "El americano" Soria.

🔴 Hay cuarto intermedio (12.23)

🔴 Declara Mario Rolando Rosillo, perito de odorología forense

Según comenzó a relatar, el 16 de junio fue convocado para realizar las pericias por el Ministerio de Seguridad de Corrientes. “Llegamos y nos contactamos con el comisario Walter Maciel”, dijo frente al tribunal.

El especialista explicó que la odorología forense es una técnica de la criminalística que utiliza gasas estériles para capturar huellas de olor humano, que son cotejadas por perros especialmente entrenados.

Asimismo, aclaró que él se encargó de elegir a las personas que participaron de las pericias sobre los vehículos secuestrados: “Pedí que me acompañara el equipo de Salta, a cargo de Marilu Vasquez con dos perros de odorología, y Guillermo Gustavo Romero acompañado con el can Arandú.

“Los procedimientos se realizaron en tres vehículos, en el Ford Ka, en la Ranger y en un Volkswagen Voyage”, relató y aclaró que no contaban con fajas ni precintos de seguridad. “Le avisamos al jefe de la comisaría (Maciel) pero nos dijo que estaban con llave”.

El perito odorológico confirmó que los perros tuvieron resultados positivos en el Ford Ka y en la Ranger. Sin embargo, en las pruebas recolectadas del Voyage "dos canes dieron negativo y uno no hizo la marcación".

De esta manera, mencionó que como la pericia se hizo dentro de las 72 horas fortalece la confiabilidad del resultado. No obstante, remarcó: “Estamos hablando de lugares no controlados".

🔴 Comenzó la audiencia (9.50)

🔴 No están en la sala ni Benítez ni Laudelina

Una particularidad de la decimocuarta audiencia es que no están los imputados Antonio Benítez y Laudelina Peña. El abogado defensor explicó que se encuentran en una sala contigua.

🔴 La familia de Loan

José y Mariano Peña sentados junto a su madre, María Noguera.

José Peña y María Noguera, padres de Loan, están en la sala. Los acompañan sus hijos José y Mariano.



