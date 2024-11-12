Senadores y diputados analizan el Presupuesto 2025 en Corrientes en diálogo con el ministro de Hacienda, Rivas Piasentini. En diálogo con Hoja de Ruta, el senador justicialista Martín Barrionuevo, explicó sus interpretaciones del proyecto.

"Estamos hablando de un presupuesto en donde hay un fuerte ajuste a la educación, a la salud, a los salarios de los docentes, de los maestros, de los profesores, y también a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, profesionales, los trabajadores de la salud en general", sostuvo.

"Hay otro que a mí me preocupa mucho y que voy a buscar algún nivel de respuesta lógica hoy en el ministro, que es la opacidad, la falta de transparencia. Y hay un punto muy concreto en esto, en donde hay una tercerización de las compras del estado prevista en el presupuesto, o al menos que nos expliquen algo distinto hoy. Hay una tercerización en los bienes de consumo", dijo el senador

"Cuando hablamos de bienes de consumo, estamos hablando de alimentos, estamos hablando, te digo los cuatro rudos más importantes, son alimentos, productos farmacéuticos y medicinales, útiles menores, médicos quirúrgicos y combustible y lubricante. Esos son los cuatro principales bienes de consumo de la provincia. Hay una reducción fuertísima de los bienes de consumo y un aumento extraordinario de servicios no personales. Uno lo que dice es que están apuntando a tercerizar las compras de bienes de consumo", agregó.

En paralelo, Barrionuevo explicó que el Ministerio de Desarrollo Social y el de Seguridad cuentan con índice presupuestarios amplios. "En particular el de Desarollo es un Ministerio que se fortaleció, si se quiere, en términos presupuestarios. No es uno de los ministerios castigados en términos presupuestarios. Ahora, la realidad es que uno lo que ve, lo que vio siempre en los años electorales es que esto es lo que ocurre", dijo.

