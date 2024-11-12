Llamativa campaña de concientización de una banda correntina sobre el cáncer de próstata

El guitarrista y cantante de Grito Clandestino, Leonardo "Puma" Tabossi, dialogó en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio sobre la campaña de concientización llevada a cabo por la banda que tocó el último fin de semana en el Taragüi Rock.

Dicho conjunto musical repartió un flyer/folleto donde invitan a la comunidad masculina a realizarse los controles para detectar a tiempo el cáncer de próstata.

Tabossi brindó su experiencia personal y su visión en torno a la importancia de un diagnóstico correcto y temprano.

"En marzo me diagnosticaron cáncer de próstata, en un 98% los pibes no nos hacemos estos estudios y de ahí surgen estos resultados, el doctor me dijo que es algo que no te avisa, no tiene síntomas", destacó.

Sobre los folletos repartidos en el festival correntino dijo "con estas iniciativas se busca generar conciencia".

En el flyer se esboza el siguiente fragmento: "Muchachos de más de 45 años, háganse el control de próstata con un especialista (urólogo) que es vital para la detección temprana del cáncer con un simple análisis de sangre se despejan dudas".

"Uno se va dando cuenta que muchos ámbitos abordan esto temas y es algo que tiene que ser colectivo, es una arenga sana y saludable, en mi experiencia personal cuando me dijeron que tengo cancer me dio muchas mas ganas de vivir, estas cosas me ayudaron muchisimo a darle con ganas para adelante", finalizó.

Mirá la entrevista completa: