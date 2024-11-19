Río Paraná en alerta: depredación y mal uso de bancos de arena

El ambientalista Luis Martínez dialogó en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio sobre la preocupante situación en torno al río Paraná, quien destacó el impacto negativo que este fenómeno tiene en la fauna local.

Según Martínez, en las zonas de bancos de arena se registra una significativa depredación de especies como peces y aves, agravada por la falta de regulación en las actividades de pesca.

Además, subrayó que no se respeta el ciclo natural de los peces, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de estas poblaciones en una situación ya delicada por la bajante.

"Esto no es algo desconocido, venimos observando estos comportamientos en los bancos de arena, utilizando un espacio natural sin permisos", destacó.

Además. dijo que "las autoridades deberian arbitrar lo mecanismos necesarios de relevamiento sobre estos bancos".

"Los controles son escazos, casi nulo, no hay resguardo a la fauna ni controles a las embarcaciones", agregó.

Mirá la entrevista completa