Este viernes a las 18:00 horas, se llevará a cabo un festival universitario en el Campus Resistencia de la UNNE, ubicado en Av. Las Heras 727, en defensa de la educación pública.

La actividad conmemora los 75 años de la gratuidad de la universidad pública y refuerza la importancia de seguir luchando por este derecho. Participarán artistas como Son Rojas, el Taller de Canto del Centro Cultural Ítalo Argentino con Alejandra Zacarías, Voces de Mujeres, Seba Ibarra, Valeria Ojeda y Héctor Núñez, Murga Los Morenitos, Chaco Track DJ y Negroovs.

Además, habrá más de 40 feriantes y docentes, no docentes, estudiantes e investigadores compartirán sus trabajos.

Al respecto invitan a la comunidad a colaborar con un alimento no perecedero para apoyar comedores populares y traer una remera para estampar.