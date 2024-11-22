¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Padrón electoral Senasa Maximiliano Pullaro
El 1 de diciembre

Llega el Show de "El día del Arquero" a Corrientes: los detalles con Daniel Collinet

En Hoja de Ruta, uno de sus conductores, Daniel Collinet, contó los detalles del evento. 

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 12:07

Llega el Show de "El día del Arquero" a Corrientes el próximo 1 de diciembre. En Hoja de Ruta, uno de sus conductores, Daniel Collinet, contó los detalles del evento. 

La propuesta busca trasladar el histórico show a escena donde el público sea parte activa del encuentro. "Es una prueba, si tenemos buen recibimiento queremos seguir", contó. 

Para Collinet, el lugar es simbólico ya que es un lugar de encuentro de la comunidad correntina. Será en el auditorio o salón de actos del Colegio Pio XXI en la costanera de Corrientes Capital. 

"Es un show de improvisación, no hay un libreto. Queremos improvisar en relación a un hilo conductor. Habrá música, bandas invitadas e invitados especiales", destacó el profesional. 

Las entradas se pueden adquirir en https://centralticket.net/dia-del-arquero. 

Mirá la nota completa

 

