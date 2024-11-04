¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Cómo se encuentra el sector alquileres en Corrientes

El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de la provincia brindó detalles en El Litoral Radio. 

Por El Litoral

Lunes, 04 de noviembre de 2024 a las 12:18

Iván Montanaro, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, dialogó en el programa Mucho Humo de El Litora Radio sobre el panorama actual del mercado de inmuebles.

A pesar de las dificultades económicas, Montanaro destacó que los correntinos continúan priorizando el pago de sus alquileres, manteniendo una tasa de mora muy baja, del 1,5%, según datos de la Cámara.

Además, se discutió la situación de los alquileres para estudiantes, un sector con demanda en constante crecimiento en esta época del año.

