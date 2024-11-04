Cómo se encuentra el sector alquileres en Corrientes

Iván Montanaro, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, dialogó en el programa Mucho Humo de El Litora Radio sobre el panorama actual del mercado de inmuebles.

A pesar de las dificultades económicas, Montanaro destacó que los correntinos continúan priorizando el pago de sus alquileres, manteniendo una tasa de mora muy baja, del 1,5%, según datos de la Cámara.

Además, se discutió la situación de los alquileres para estudiantes, un sector con demanda en constante crecimiento en esta época del año.