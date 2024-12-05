Quién es la diseñadora correntina que deslumbró en la gala de Caras

Nadia Fernández, oriunda de Esquina, Corrientes, es una destacada diseñadora y empresaria de la moda, además de docente y mentora para otros emprendedores dialogó este miércoles en el Litoral Radio.

Reside actualmente en Resistencia, Chaco, donde cursó sus estudios universitarios en la Unne, recibiéndose como Diseñadora Gráfica, además de especializarse en diseño de indumentaria.

Portadora de un talento emprendedor inagotable, Nadia se renueva constantemente; recientemente lanzó una colección de botas de diseño exclusivo que distribuye a nivel nacional.

"Mi mundo es el diseño, soy diseñadora gráfica y también diseñadora de indumentaria", comentó Nadia respecto al amor y pasión que siempre sintió por lo que hizo.

En cuanto a la iniciativa y el mensaje que busca transmitir con su mensaje expresó: "Esta direccionado para mujeres empoderadas, de espíritu libre, que se animan a no pasar desapercibidas".