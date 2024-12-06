¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Los estrenos de la semana y lo que hay para ver en el cine: charlamos con Adrián Burdman

En El Litoral Radio charlamos con el comentarista de cine sobre la cartelera de esta semana. 

Por El Litoral

Viernes, 06 de diciembre de 2024 a las 10:57

En El Litoral Radio charlamos con el comentarista de cine Adrián Burdman sobre la cartelera de esta semana. Qué hay para ver y compartir este fin de semana de diciembre en Corrientes. 

"El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim”, "Wicked", "El Gladiador II" y "Moana" son algunos de los títulos que destacó el referente como los de mayor crítica y taquilla en los cines. 

Burdman explicó cuáles cree que son los motivos del éxito y cómo impactan en las diversas generaciones los éxitos que se renuevan. 

Mirá la nota completa

