Los estrenos de la semana y lo que hay para ver en el cine: charlamos con Adrián Burdman

En El Litoral Radio charlamos con el comentarista de cine Adrián Burdman sobre la cartelera de esta semana. Qué hay para ver y compartir este fin de semana de diciembre en Corrientes.

"El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim”, "Wicked", "El Gladiador II" y "Moana" son algunos de los títulos que destacó el referente como los de mayor crítica y taquilla en los cines.

Burdman explicó cuáles cree que son los motivos del éxito y cómo impactan en las diversas generaciones los éxitos que se renuevan.

