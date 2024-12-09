"Itatí es turismo todo el año, tenemos que trabajar la atención del peregrino", explicó a Hoja de Ruta, Oscar Aquino, secretario general del Municipio. Destacó la importancia del trabajo del sector privado en la localidad característica por su religiosidad popular. "Los peregrinos siempre encuentran fuerzas para llegar a la casa de Itatí", sostuvo.

Este fin de semana, Itatí se vio repleta de fieles por la tradicional peregrinación en bicicleta a la Virgen de Itatí, que reúne cada año a miles de personas. Incluso, con los desafíos del clima, llegaron a la localidad correntina.

"Aún con todos los desperfectos mecánicos o las inclemencias del tiempo, los peregrinos siempre encuentran fuerzas para llegar a la casa de Itatí", aseguró el funcionario.

En términos de servicios, Aquino destacó que se vieron colapsados por las lluvias. "Mucho falta a Itatí para ofrecer al peregrino porque se nos colapsa la realidad cuando llegan los grupos de personas, los servicios son un tema", sostuvo Aquino. "Es un tema que tenemos que trabajar porque es la obligación del Municipio, también los privados. Itatí es todo el año", destacó.

Mirá la nota completa