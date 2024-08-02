Los trabajadores de la fábrica textil volverán a su puesto luego de la suspensión

Los trabajadores de la fábrica textil volverán a trabajar luego de la suspensión, según confirmó Carlos Peña, representante legal, a Hoja de Ruta. Se trata de los 200 empleados de la fábrica textil "Hilanderia Alal", de la localidad correntina de Goya que había paralizado el 1 de junio toda su producción por un sobrestock.

"La noticia es que los trabajadores de Alal para el día 6 de agosto estarían volviendo a su trabajo", confirmó el abogado Peña a El Litoral Radio.

"Recordemos que la empresa Alal en el mes de junio había suspendido por 60 días las actividades a causa de un sobrestock. Y había suspendido al 75-80% de los trabajadores por dos meses, por 60 días. El 6 se cumplen los 60 días y estarían volviendo el 80% de esos trabadores que en la fábrica son alrededor de 200", aseguró.

"Volverían todos los trabajadores en sus turnos respectivos", dijo.

Sobre cómo viven esta realidad en un contexto de despidos y conflictos económicos, Peña resaltó que "los trabajadores estaban desde el uno atentos a volver al trabajo con muchas ganas".

"Por supuesto que también con esa incertidumbre de que otras actividades se fueron paralizando, la crisis y los aumentos de precios que ven ellos. Así que también esa era otra cosa importante para que vuelvan a su trabajo", destacó el representante.