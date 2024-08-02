Con 400 corderos a la estaca, llega la Fiesta Regional del Cordero Lomeño

Con 400 corderos a la estaca, llega la 14º edición de la Fiesta Regional del Cordero Lomeño a Lomas de Vallejos. Marisa Chejovivk, intendenta de la localidad, dialogó con Hoja de Ruta y aseguró que la festividad es una oportunidad para los productores de la región.

"Año a año fuimos creciendo, vamos tomando más popularidad. Este año nos vamos con 400 corderos a la estaca, para la gente, totalmente gratuito", comentó la funcionaria. "Después también el tradicional guiso que nos caracteriza acá en la zona", agregó.

Chejovivk destacó la grilla musical del evento. "Arrancamos con un festival de música que termina las 6 de la mañana del día lunes", dijo. Entre los artistas invitados están varios conjuntos regionales.

Sobre el cordero lomeño, sostuvo que "hoy por hoy ya contribuye un importante dinero a la economía familiar, al productor". "Desde que se comenzó con la fiesta, es como que va tomando popularidad y va conociendo la gente que en Lomas de Vallejos y en todos nuestros parajes hay una producción de corderos", dijo.

La funcionaria destacó que "año a año va creciendo". "Nosotros antes arrancamos la fiesta con 20 corderos y hoy estamos con 400", resaltó. "Estamos trabajando en la guía de ganado menor, estamos trabajando en remates para los pequeños productores, estamos apoyando la producción y hoy por hoy esto ocasiona un ingreso importante al pequeño productor", agregó.

Mirá la nota completa