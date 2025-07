"Francisco deja para todos el recuerdo de una Iglesia abierta y misericordiosa", dijo en Hoja de Ruta, monseñor Ivan Dornelles, el correntino que es Obispo Auxiliar de la Arquidiocesis de Buenos Aires.

El padre que es Obispo Auxiliar de Buenos Aires aseguró que lo recordará como quien cambió a la institución religiosa. "Una Iglesia que acompaña y que está presente", aseguró. "Sus valores por sobre todo. Los de cercanía, unión, misericordia", sostuvo.

Dornelles había visitado a Francisco en 2015 y lo que recuerda de ese encuentro es que el Santo Padre le dijo: "no pierdas tu correntinidad". "Ese es el legado del Papa Francisco para mí. La forma de ser, la alegría, la identidad, y hasta el acento", contó. "En definitiva me dijo 'no dejes de ser quien sos'", sostuvo.

