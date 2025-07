Vischi aspira a la gobernación: "Mi equipo es el de Gustavo Valdés, yo no construyo solo"

El senador nacional de la UCR, Eduardo "Peteco" Vischi, sostuvo en Hoja de Ruta que su intención a la candidatura a gobernador está en pie. "Mi equipo es el de Gustavo Valdés, yo no construyo solo", aseguró sobre su pertenencia partidaria.

"Hace muchos años que estoy en la política y estoy en constante formación. Yo siempre me preparo para hacer lo mejor posible lo que me toca y si me toca ocupar ese lugar será ese", dijo en relación a una posible candidatura a la gobernación. Además, destacó que "quién no tiene ganas cuando está en política de ocupar un cargo así".

"Mi equipo es el de Gustavo Valdés, yo no construyo solo. El equipo se define en base a datos. Las encuestas hoy dicen que Gustavo Valdés es en quien más confían los correntinos y eso tiene mucho peso", aseguró.

Destacó que la decisión de Valdés será la determinante. "También se que es una persona que escucha", destacó.

Aseguró que las definiciones deberán hacerse en mayo. "Él va a tomar con todos las decisiones de cómo se va a llevar adelante el proceso".

Vischi aseguró que hay buen diálogo con La Libertad Avanza. "Si podemos ponerno de acuerdo en qué provincia podremos construir a futuro lo haremos, sino se competirá", dijo.

Aseguró que si la encuesta no lo acompaña en número, se respetará. "Yo siempre trabajé en equipo y entiendo que eso es lo que le hace mejor a Corrientes", cerró.

Mirá la nota completa