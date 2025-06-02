Brangus en la Exposición Nacional del Ternero: "Es importante por el valor de la genética"

Con casi 200 animales en pista, Brangus participó de las Las Nacionales edición Santander con la 19° Exposición Nacional del Ternero. Excelente calidad, con ejemplares que llegaron desde todo en Centro y Norte de la Argentina.

"Fue muy importante en envergadura en términos de exposición y de genética. Más allá de la tradición ganadera que tiene Corrientes hay una sinergia entra la sociedad rural misma y el sector en general", señaló en Hoja de Ruta Mauricio Groppo, presidente de la Asociación Argentina de Brangus.

En un análisis general, Groppo señalá la importancia de la estabilidad económica. "Eso se está notando, suma y la previsibilidad es clave en nuestra industria", dijo.

