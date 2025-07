Javier Milei anunció la baja de retenciones a granos y carnes de forma permanente

El sector agropecuario valoró el anuncio del presidente Javier Milei sobre la reducción en las retenciones a los cultivos y a al carne bovina y aviar, pero sobre todo, que sea permanente. En diálogo con Hoja de Ruta, Juan Martín Meabe, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, señaló: "mi lectura personal es que es positiva".

El Presidente Javier Milei anunció este mediodía que “desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75% al 5%”, una medida que “redunda en una reducción de retenciones líquidas para las cadenas de granos del 20% y una reducción en la cadena de ganado y carnes del 26% que será permanente”.

Así lo afirmó el mandatario durante su discurso de inauguración en la 137° Muestra de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, organizada por la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, donde indicó además que “se reducirá la carga impositiva sobre el maíz, de 12% a 9,30%; las retenciones al sorgo, de 12% a 9,30%; del girasol, de 7,5% y 5% al 5,5% y 4%; y de la soja, del 33% al 26%, y a los subproductos de soja, del 31% al 24,5%”.

"El campo venía reclamando medidas concretas y hubo una respuesta. No resuelve el problema de fondo, pero es un primer paso importante. Hay un reconocimiento del Gobierno", dijo. "En Corrientes no tiene un impacto tan directo porque no somos productores de soja o maíz. Pero es una medida macro porque impacta de lleno en la ganadería y en las carnes", sumó.

