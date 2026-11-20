El ex abogado de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi, generó un revuelo esta semana en el juicio por Loan Peña: habló del caso en televisión y también se presentó en la sala de audiencias como parte del público, pese a estar convocado a declarar. Mónica Chirivín, actual representante de la imputada, dialogó con "O sea, digamos" y señaló estas irrupciones como “faltas de respeto” que son nocivas para el debate.

“Fue una falta de respeto al Tribunal. Él conoce las leyes, sabe que está llamado como testigo. No tenía nada que hacer, mucho menos ir a amedrentar y burlarse”, afirmó la abogada. Como respuesta, explicó que realizó una presentación ante los jueces, por lo que Codazzi tiene prohibido volver a presentarse en la sala antes de su declaración del próximo jueves.

El ex abogado de Laudelina apareció sorpresivamente en el Escuadrón 48 de Gendarmería, donde se desarrolla el debate oral, pero luego fue retirado de la sala. Un día después —por sus declaraciones en el programa Sin Freno— hubo un nuevo planteo de las defensas y el Tribunal decidió convocarlo lo antes posible.

Chirivín cuestionó que Codazzi haya asegurado en televisión que Loan murió en un accidente de tránsito y que su cuerpo estaría en una laguna cercana a una propiedad vinculada a la familia de Victoria Caillava.

“Si hace dos años sabía que el niño estaba en una laguna y sabe cuál es la laguna, ¿por qué no lo aportó?”, apuntó Chirivín.

En su paso por televisión, Codazzi también cuestionó la llegada de Chirivín a la defensa de Laudelina y le atribuyó intereses políticos. Ahora, la abogada rechazó esa versión y la calificó como “un espanto”.

“Yo entré al caso por un periodista del canal América. No tenía ningún contacto en ese momento con el abogado Fernando Burlando”, dijo.

“Molestó mucho que Laudelina después haya dicho la verdad, que la fueron a buscar y le dijeron qué era lo que tenía que declarar", afirmó la abogada, en referencia a la versión que su defendida dio en 2024 ante la Justicia provincial. En ese momento, la actual imputada contó que Loan supuestamente fue atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava.

Sobre esto, Chirivín explicó que Laudelina relevó a Codazzi del secreto profesional cuando denunció que había sido presionada para declarar la teoría del accidente. Sin embargo, aclaró que esa autorización no le permite al abogado divulgar conversaciones privadas antes de presentarse frente al tribunal. "No corresponde y éticamente tiene un correctivo", aseguró.

Chirivín y las teorías sobre Loan

Consultada sobre si considera que el niño sigue con vida, la abogada respondió que comparte la hipótesis principal. “Pese a las contrariedades que tengo con la fiscalía, yo también creo que Loan fue sustraído y que tiene que estar en algún lugar. Yo creo que está vivo”, dijo y luego agregó: "Por cómo va el juicio, se va a poder establecer quién se lo llevó”.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de un careo entre Laudelina y su exabogado. Aunque reconoció que legalmente es posible, entiende que no es la mejor estrategia, ya que Codazzi es un “hábil declarante”.

Finalmente, Chirivín recordó las denuncias que recibió durante su intervención en el caso, debido a supuestas obstaculizaciones. Aseguró que se pidió su detención en ocho oportunidades y que siempre fue absuelta. “Eran todas mentiras, sin contexto profundo. En diciembre fue la última y luego hice una acusación por misoginia y hostigamiento”.