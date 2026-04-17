Valdés sobre la crisis en los municipios: "Tienen que ser eficientes y saber decir que no"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, advirtió en el programa de streaming de El Litoral -Hoja de Ruta- sobre el impacto de la caída de la coparticipación en los municipios y aseguró que el escenario obliga a una administración más estricta de los recursos.

“La caída de coparticipación no le escapa a los municipios. Son momentos donde hay que administrar y ser eficientes, hay que saber decir que no, hay que aguantar la decisión”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la complejidad social de esas decisiones. “No es sencillo porque muchas veces del otro lado están las personas, los proveedores y la verdad es que no es sencillo”, expresó.

El mandatario provincial explicó que la situación ya genera efectos concretos en las economías locales. “Hay que ser inteligente con los gastos, hay que mantener funcionando todos los servicios y los intendentes van viendo la caída de la coparticipación y se están generando traumas en la economía local”, afirmó.

Mayor impacto por la cercanía

Valdés subrayó que el impacto es aún más fuerte en el ámbito municipal por el contacto directo con la comunidad.

“En los municipios se resiente más por la cercanía. Los intendentes van a saber administrar, pero tienen que tomar medidas y saber decir que no”, indicó.

Convenios y obras para sostener la actividad

En este contexto, adelantó que este viernes firmará acuerdos con los municipios para apuntalar la actividad económica.

“Vamos a acordar obras para colaborar en esas economías regionales que están muy caídas”, anticipó.