Juicio por Loan Peña: qué dijo el fiscal Schaefer sobre el botín "plantado" y cómo sigue el debate

En el marco del juicio por la desaparición de Loan Peña, el fiscal federal Carlos Schaefer realizó un balance "altamente positivo" de las primeras semanas de audiencias realizadas en el Escuadrón 48 de Gendarmería y que tendrá una continuidad este martes con la declaración de tres testigos.

Según el funcionario, la prueba recolectada hasta el momento permite ratificar la teoría de la fiscalía sobre lo ocurrido con el menor el 13 de junio del 2024 en la localidad de 9 de Julio.

La maniobra del "botín plantado" y el análisis telefónico

Uno de los puntos más críticos de la declaración de Schaefer fue la desacreditación del hallazgo del calzado del menor en el campo. Para el Ministerio Público Fiscal, este episodio no fue un descubrimiento fortuito, sino una acción orquestada para entorpecer el proceso.

"El tema del plantar el botín para mí fue muy importante y eso muestra un poco cómo es la actitud", señaló el fiscal al programa "O sea Digamos" del streaming de El Litoral.

Y agregó que la testigo (Macarena Peña) que declaró sobre el hecho no pudo justificar por qué buscaron en ese lugar específico: "No pudo dar ninguna justificación de por qué iban a buscar algo que ni siquiera se veía de afuera, estaba enterrado".

Schaefer calificó esta acción como el "gran error" de quienes intentaron desviar la atención, buscando instalar la idea de que el niño se había alejado por sus propios medios.

Además, reveló que cuentan con un respaldo técnico fundamental: "Nosotros tenemos una secuencia y una explicación lógica de todo el análisis telefónico que demuestran que plantaron el botín, que ese día pusieron ese botín ahí".

"Dos causas en una" y la situación de los menores

El fiscal también describió la complejidad logística y jurídica del caso, señalando que existen "dos causas en una": por un lado, la sustracción de Loan y, por el otro, el entorpecimiento de la investigación.

En este contexto, Schaefer denunció una notable "desigualdad de armas" frente a las 17 defensas presentes en el juicio, agravada por restricciones operativas del tribunal.

Otro de los puntos que generó mayor preocupación en la fiscalía fue el rol de los denominados "los falsos Dupuy" que se instalaron en un hotel de la localidad de 9 de Julio.

Schaefer calificó como "gravísimo" que estas personas pernoctaran en el mismo sitio que los menores que estuvieron en el naranjal.

"Desde todo punto de vista, llevar a un menor a un hotel y dormir con ellos, yo no lo vi nunca", sentenció el fiscal. Cuestionó la supuesta asistencia solidaria o psicológica brindada por este grupo, indicando que el Ministerio Público tiene acreditado que uno de los niños durmió con estas personas en una situación de extrema vulnerabilidad.

Finalmente, el fiscal informó que se solicitaron informes a la Fiscalía de Goya para determinar si las nuevas denuncias surgidas durante el debate oral ya están siendo investigadas, con el fin de avanzar contra cualquier otra persona que haya intentado desviar la búsqueda del menor en Corrientes.

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