Semana Santa 2025: Hoteles de lujo, destinos únicos y escapadas imperdibles

Argentina se prepara para recibir a los viajeros con sus hoteles más prestigiosos, ubicados en destinos soñados y con propuestas pensadas para disfrutar al máximo del feriado largo. Desde escapadas relajantes entre montañas y viñedos hasta aventuras en la selva misionera o experiencias gourmet en la ciudad, cada hotel ofrece actividades únicas para grandes y chicos.

Gastronomía de primer nivel, spas con tratamientos exclusivos, actividades al aire libre, relax y entretenimiento se combinan en estas propuestas que invitan a celebrar Semana Santa con el confort y el servicio de la mejor hotelería del país.

En Ushuaia - Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar

montañas, bosques y vistas al Canal Beagle, es ideal para Semana Santa si se busca naturaleza, descanso y aventuras como trekking o navegación. Su gastronomía destaca platos típicos como la centolla y el cordero fueguino.

Para más información:

En Iguazú - Iguazú Grand

A pasos de las Cataratas, Iguazú Grand es un resort de lujo con propuestas para toda la familia. Ideal para Semana Santa, cuenta con actividades infantiles, sendero ecológico, spa con productos regionales y gastronomía gourmet. Su Club de la Selva asegura diversión segura para los más chicos, mientras los adultos disfrutan de un merecido descanso.

Para saber más sobre el hotel ingresá aquí:

Teléfono: (+54 03757) 498050

Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973

E-mail: [email protected]

Instagram: @iguazugrand

Link de fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1kEzxmQs-iNB3YnR0hnQxMIWa22IEDqIE?usp=sharing

En Iguazú - Panoramic Grand

Con una vista imponente a la triple frontera, Panoramic Grand propone una Semana Santa entre naturaleza, historia y relax. Su spa con vistas selváticas, Kids Club y cocina con recetas de inmigrantes hacen de este hotel una opción ideal para toda la familia.

Para más información:

Teléfono: (+54 3757) 498-100

Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

WhatsApp: (+54 9 3757) 616-765

E-mail: [email protected]

Instagram: @panoramicgrand

Link de fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1T5R9B6zjAH0Y92xep3e02GwGNTlqyb4a

En Iguazú - Puerto Bemberg

Rodeado por una reserva natural privada, Puerto Bemberg ofrece desconexión total y contacto con la naturaleza. Actividades como kayak, caminatas o simplemente disfrutar del silencio de la selva son ideales para vivir una Semana Santa introspectiva y reparadora.

Para saber más sobre el hotel ingresá aquí:

https://www.posadapuertobemberg.com/

Tel: +54 9 3757 32 4894 / +54 3757 36 0210

Mail: [email protected]

Instagram: @puerto_bemberg

fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1VmaixlxywWRUlEYKLhU0HZXkxyPm7l0I?usp=drive_link

En Cafayate - Iraola Hotel

En el corazón de los Valles Calchaquíes, Iraola Hotel invita a vivir Semana Santa en un entorno de elegancia colonial y paisajes únicos. Con sólo 14 habitaciones, piscina, mirador y patio de té, es ideal para quienes buscan un retiro con encanto y confort.

Para saber más sobre el hotel ingresa aquí:

En Buenos Aires - Howard Johnson Chascomus

Ubicado en un entorno natural privilegiado, sobre la Laguna de Chascomús y a solo 120 km de la Ciudad de Buenos Aires, Howard Johnson Chascomús es una excelente opción para disfrutar de una escapada de Semana Santa. El hotel combina confort, tranquilidad y naturaleza en un ambiente ideal para descansar y desconectarse de la rutina.

Ofrece espacios amplios y confortables, una variada propuesta gastronómica y opciones recreativas para todas las edades. Además, cuenta con spa, piscina, jardines y vistas únicas a la laguna, que invitan a disfrutar del aire libre en familia, en pareja o con amigos.

Para más información:

En Buenos Aires - Vain Boutique Hotel

Ubicado en Palermo, Vain Boutique Hotel combina diseño, modernidad y tradición para una escapada urbana en Semana Santa. Ideal para recorrer la ciudad, disfrutar de su Sky Bar y descansar en un entorno sofisticado con atención personalizada.

Para saber más sobre el hotel ingresa aquí:

En Buenos Aires - Ker Hoteles

Con cuatro ubicaciones estratégicas en la ciudad, Ker Hoteles ofrece propuestas adaptadas a cada estilo de viajero. Ya sea en Recoleta, San Telmo, Belgrano o Urquiza, esta cadena combina comodidad, spa, gastronomía y excelente atención para disfrutar Semana Santa en la ciudad.

Para mas información:

Ker San Telmo:

Dirección: Av. Paseo Colón 455

Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

Ker Recoleta

Dirección: Marcelo T. de Alvear 1368

Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

Ker Belgrano

Dirección: Vuelta de Obligado 2727

Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

Ker Urquiza

Dirección: Díaz Colodrero 2513

Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1FxlOdiJQjiiaDLlQWs0fid3xlmViYYnr?usp=drive_link

