Imputaron por abuso sexual a un profesor de la Facultad de Derecho de la Unne

La Justicia de Corrientes formalizó la imputación contra un docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) por el delito de abuso sexual simple.

La resolución se produjo tras la denuncia radicada el pasado 9 de junio por una estudiante universitaria, expediente en el que figuran otras dos alumnas en calidad de testigos frente al acoso sistemático denunciado.

Según detalló el abogado querellante, Martín Ríos, los hechos imputados se registraron durante un asado informal organizado fuera del ámbito académico estricto.

En dicha reunión, el docente incurrió en tocamientos e improperios contra las concurrentes.

Tras evaluar los elementos probatorios presentados por la UFIC N° 9, la fiscalía determinó la existencia de indicios provisionales suficientes respecto a la materialidad de la conducta delictiva.

Situación institucional y audiencia de imputación

Respecto a la situación administrativa del imputado en la Unne, el letrado confirmó que la institución procedió a suspenderlo de sus funciones docentes en la cátedra de Derecho Procesal. "No trabaja en la facultad, está apartado del cargo en la Unne como profesor de procesal", detalló Ríos a través de una comunicación en redes sociales.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el acusado optó por dar lectura a un texto preparado para su defensa, absteniéndose de responder al pliego de preguntas planteado tanto por la representación de la fiscalía como por la querella.

Riesgo procesal y continuidad de la causa judicial

A pesar del marco de la imputación formalizada, el acusado no fue detenido. Sin embargo, Ríos precisó que, en caso de avanzar el proceso hacia la etapa de juicio oral y obtenerse una condena firme, el código de la materia contempla una escala penal que va de los 3 a los 10 años de prisión.

Por su parte, las tres estudiantes afectadas continúan el cursado regular de la carrera en la facultad de derecho, mientras la fiscalía avanza con la recolección de pruebas periciales y testimoniales previas a la clausura de la etapa de investigación.