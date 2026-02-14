¿Los más románticos?: solo dos parejas se casaron este 14 de febrero en Corrientes

Este 14 de febrero, considerado el día más romántico del año, solo dos parejas contrajeron matrimonio en Corrientes. A diferencia de lo que podría esperarse en una fecha tan simbólica, la jornada tuvo pocos enlaces formales. Así lo confirmaron desde el Registro Civil a El Litoral, un día antes se llenaron los cupos.

La insólita razón

Una de las principales causas de la baja cantidad de parejas que se casaron este sábado es porque todos quieren contraer matrimonio con el atardecer de fondo, pensando en el entorno ideal para las fotos.

El director del Registro Provincial de las Personas, Pablo Cano, señaló a El Litoral: “Los casamientos en feriados son a domicilio, todos quieren el mismo horario del atardecer y no se puede”.

imagen ilustrativa

En contraste, el viernes 13 de febrero, un día antes de San Valentín, todos los turnos disponibles se completaron en la sede central. En total, se realizaron ocho ceremonias, cubriendo la totalidad de la agenda prevista, lo que demuestra que muchas parejas optaron por adelantar la fecha para garantizar su lugar.

El Día de San Valentín tiene un profundo significado simbólico. Su origen se remonta a la antigua Roma, cuando el sacerdote Valentín casaba en secreto a parejas cristianas perseguidas. Ese acto de amor y compromiso le costó la vida, pero con el tiempo lo convirtió en el emblema de los enamorados.

Casarse en esta fecha especial refuerza el valor del compromiso y le suma un significado único a la unión. Aunque este año fueron solo dos las parejas que eligieron el 14 de febrero en Corrientes, el simbolismo del día sigue vigente y continúa siendo una opción cargada de emoción para quienes deciden comenzar una nueva etapa juntos.