Martes 13: cuatro parejas correntinas se casaron sin miedo a la superstición

El temido martes 13 volvió a ser protagonista de mitos y supersticiones, pero en Corrientes hubo quienes decidieron desafiar la creencia popular y dar un paso clave en sus vidas. Lejos de las dudas o los arrepentimientos, cuatro parejas eligieron esta fecha para casarse y cumplieron con su decisión sin contratiempos.

Pablo Cano, director general del Registro Provincial de Personas de Corrientes, señaló a El Litoral: “Hoy había cuatro turnos tomados y los cuatro casamientos se celebraron, ninguno se arrepintió”.

imagen ilustrativa

¿Por qué se lo asocia con la mala suerte?

El martes 13 es tradicionalmente asociado a la mala suerte en gran parte del mundo hispanohablante. La superstición combina el martes, día ligado en la antigüedad al dios Marte —símbolo de la guerra y la destrucción—, con el número 13, históricamente vinculado a la desgracia. De allí surge la conocida frase: “En martes 13, ni te cases ni te embarques”.

En el caso de los casamientos, esta creencia llevó durante años a que muchas parejas eviten fijar su boda en esta fecha, por temor a augurios negativos para la vida matrimonial. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas ideas fueron perdiendo fuerza y cada vez más personas deciden no condicionarse por supersticiones.

Las cuatro bodas celebradas este martes en Corrientes son una muestra de ese cambio cultural, parejas que priorizaron su decisión personal y su proyecto de vida por encima de los mitos, demostrando que, al menos esta vez, el martes 13 no fue sinónimo de mala suerte.