parque acuático Policía de Corrientes martes 13
Martes 13: cuatro parejas correntinas se casaron sin miedo a la superstición

Pese a la creencia popular que asocia esta fecha con la mala suerte, todas las ceremonias previstas en Corrientes se realizaron con normalidad en el Registro Civil.

Por El Litoral

Martes, 13 de enero de 2026 a las 19:34
imagen ilustrativa

El temido martes 13 volvió a ser protagonista de mitos y supersticiones, pero en Corrientes hubo quienes decidieron desafiar la creencia popular y dar un paso clave en sus vidas. Lejos de las dudas o los arrepentimientos, cuatro parejas eligieron esta fecha para casarse y cumplieron con su decisión sin contratiempos.

Pablo Cano, director general del Registro Provincial de Personas de Corrientes, señaló a El Litoral: “Hoy había cuatro turnos tomados y los cuatro casamientos se celebraron, ninguno se arrepintió”.

imagen ilustrativa

¿Por qué se lo asocia con la mala suerte?

El martes 13 es tradicionalmente asociado a la mala suerte en gran parte del mundo hispanohablante. La superstición combina el martes, día ligado en la antigüedad al dios Marte —símbolo de la guerra y la destrucción—, con el número 13, históricamente vinculado a la desgracia. De allí surge la conocida frase: “En martes 13, ni te cases ni te embarques”.

En el caso de los casamientos, esta creencia llevó durante años a que muchas parejas eviten fijar su boda en esta fecha, por temor a augurios negativos para la vida matrimonial. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas ideas fueron perdiendo fuerza y cada vez más personas deciden no condicionarse por supersticiones.

Las cuatro bodas celebradas este martes en Corrientes son una muestra de ese cambio cultural, parejas que priorizaron su decisión personal y su proyecto de vida por encima de los mitos, demostrando que, al menos esta vez, el martes 13 no fue sinónimo de mala suerte.

 

