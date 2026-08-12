Una investigación sobre la chicharrita del maíz recibió el primer premio en Aapresid

Una investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne recibió el Primer Premio de la Galería de Pósters “Ciencia a Campo” durante el XXXIV Congreso Aapresid 2026, realizado en Rosario. Se trata de un estudio sobre el uso de hongos entomopatógenos como alternativa para controlar una de las principales plagas que afecta al cultivo de maíz.

El reconocimiento fue para el trabajo “¿Pueden los hongos entomopatógenos controlar a la chicharrita del maíz, Dalbulus maidis?”, presentado por la estudiante Gianella Kubler y la ingeniera Celsa Balbi.

La investigación aborda una problemática vinculada directamente con la producción de maíz: el manejo de la chicharrita del maíz, una plaga que afecta al cultivo. En particular, el estudio analiza el potencial de los hongos entomopatógenos como herramienta biológica para desarrollar alternativas de manejo.

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Una investigación pensada para el campo

El trabajo fue presentado en una galería que busca acercar los resultados de la investigación científica a las necesidades concretas del sector agropecuario. Por eso, los títulos de los trabajos debían plantearse como preguntas vinculadas con problemas que enfrentan los productores.

Además, cada presentación debía incluir una sección denominada “¿Qué aprendimos?”, destinada a traducir los resultados obtenidos en posibles aplicaciones para los sistemas productivos.

En esta edición, la Galería “Ciencia a Campo” reunió 255 trabajos de investigadores y especialistas de universidades, Inta, Conicet, Aapresid, empresas y equipos técnicos.

Los trabajos fueron distribuidos en nueve categorías vinculadas con diferentes áreas de la producción agropecuaria, entre ellas el manejo de cultivos, el manejo de plagas, los sistemas integrados y la salud de los suelos.

Reconocimiento al trabajo de la Unne

La propuesta presentada por Kubler y Balbi fue evaluada por un comité integrado por representantes de Aapresid, Inta y Conicet, que tuvo en cuenta el rigor científico, la claridad de los resultados y el potencial de aplicación práctica en los sistemas productivos.

El premio representa un reconocimiento a la investigación desarrollada desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y a la búsqueda de alternativas para enfrentar problemas que afectan a la producción de maíz.

Además, la participación permitió que estudiantes de la unidad académica asistieran al Congreso para conocer investigaciones y desarrollos vinculados con distintos sectores de la producción agropecuaria.

El encuentro reunió a 12.500 asistentes y contó con 160 exposiciones distribuidas de manera simultánea en diez salones, consolidándose como un espacio de intercambio entre investigadores, técnicos, productores y otros actores de la actividad agroindustrial.

Con información de Unne Medios