Corrientes: Vischi reclamó fondos para las provincias y defendió el aumento a jubilados

El senador nacional por Corrientes, Eduardo “Peteco” Vischi, dejó en claro su postura y la de su bloque en la reciente sesión de la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Durante el debate, se aprobaron temas clave como la declaración de la emergencia en Discapacidad, el incremento en los haberes de los jubilados e iniciativas para dotar a las provincias de los fondos que les corresponden.

"Votamos una mejora para llevar algo de alivio a nuestros jubilados, que ya venían con problemas desde hace más de un año y cuya situación no había sido atendida", destacó Vischi, quien también preside el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical.

El legislador correntino mostró especial preocupación por la situación de las prestaciones en Discapacidad. "Respondimos ante el desbarajuste que arrastran desde hace mucho tiempo. Es un escenario verdaderamente preocupante: las obras sociales no funcionan, no tienen operadores para responder, no tienen transporte. No hay contención para miles de familias desamparadas, en una situación delicada. Los hemos escuchado y les hemos dado una respuesta”, ponderó Vischi, justificando la declaración de emergencia.

Federalismo de recursos: el reclamo provincial

Uno de los ejes centrales de la sesión y de la postura de Vischi fue el reclamo por la distribución de fondos hacia las provincias. En relación a los proyectos impulsados por los gobernadores, como los referidos a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las modificaciones en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, el senador fue contundente.

"Si el gobierno nacional está marcando que no hay más fondos para las provincias, que no hay más fondos fiduciarios, que no se hacen cargo de las rutas nacionales que son un desastre, que no hay viviendas sociales, debemos repartir los fondos para que cada una de las partes cumpla con sus funciones", explicó Vischi.

El senador correntino enfatizó el papel crucial de las provincias en la contención social: "Si hoy en nuestro país no hay aún más problemas de pobreza, en salud o en educación, es gracias a las provincias que son las que los están atendiendo", dijo.

Recordó que, si bien en la década del 90’ se transfirieron responsabilidades a las provincias, no se les asignaron los recursos correspondientes.

Para Vischi, esta redistribución es un "acto de justeza y de un federalismo que se aplica y no que se declama". Subrayó que la distribución automática de recursos retenidos por la Nación, al pertenecer a las provincias, "no generan gasto público y no tendrían por qué afectar el equilibrio fiscal".

Finalmente, el presidente del bloque de senadores de la UCR envió un mensaje al Gobierno nacional sobre la necesidad de acuerdos y respeto institucional.

"Para concretar los cambios que propone el gobierno nacional, y que estos perduren en el tiempo, se necesitan acuerdos, se necesita respetar las instituciones y a la Constitución Nacional. Es la única forma de lograr cambios significativos para el futuro del país", sentenció.

"En ese camino vamos a estar acompañando y vamos a tener siempre las puertas abiertas para dialogar y para trabajar por la mejora de las instituciones, no para eliminarlas”, concluyó.