Lo que no se negocia

Por José Romero Brisco

“Quería contarles que finalmente no voy a parti-cipar como candidato a gobernador en estas elecciones.

Después de un año intenso de trabajo y de pro-puestas, no están dadas las condiciones para ofrecer una alternativa distinta, como la que en-tiendo que nuestra Provincia necesita.

Hoy quiero agradecer inmensamente a todas las personas que me acompañaron e inspiraron en este enorme desafío que emprendimos desde hace tiempo.

Fue un proceso profundamente enriquecedor lleno de aprendizajes y quvé me dejó muchísi-mas nuevas ideas.

Recorriendo la provincia, conocí personas muy valiosas y con ganas de hacer las cosas bien, con ideas y empuje. Pude ver que somos muchos los correntinos que sabemos que podemos más.

Somos muchos también los que entendemos que Corrientes tiene un severo estancamiento en su desarrollo productivo, laboral, sanitario y logístico.

Espero que algún día, desde la oferta electoral, podamos ofrecerle a esas personas un modelo de gobierno diferente.

En este camino pude interactuar con muchísi-mos dirigentes. Hombres y mujeres de distintos espacios que tienen las ganas y la fuerza para hacer las cosas de otra manera. Me quedo con el desafío de que seamos parte de algo distinto en el futuro.

La dignidad es algo que un ser humano nunca debe perder. No es negociable. Necesitamos ejemplos de dignidad y personas que trabajen más por ideales que por conveniencia momen-tánea.

Quiero ser candidato de un proyecto que tiene una ambición enorme: un gobierno digno que trabaje por y para los correntinos.

Ese sueño seguirá vigente”.