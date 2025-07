En la continuidad de la primera fecha del Clausura se presentan River y Boca

Con cinco partidos programados para este domingo tendrá continuidad la primera fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. En la programación se destacan las presentaciones de River y Boca.

River debutará cuando reciba al último campeón, Platense, en un encuentro donde se podría dar el debut del delantero curuzucuateño Maximiliano Salas (foto).

El partido, que comenzará a las 21, se llevará a cabo en el Monumental y el árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer.

Si bien es uno de los candidatos a dar pelea por el título, el gran objetivo de River es la Copa Libertadores, competición en la que ya están en los octavos de final.

Platense, por su parte, viene de dar una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol argentino al conquistar el Torneo Apertura eliminando de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, mientras que en la final derrotó a Huracán.

Sin embargo, el “Calamar” llega golpeado por la salida de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, por lo que en el banco de suplentes tendrá a Cristian “Kily” González.

Por su parte, Boca visitará a Argentinos Juniors desde las 18:45 con el arbitraje de Ariel Penel.

Boca llega a este partido con Miguel Ángel Russo como nuevo director técnico, aunque ya dirigió en el Mundial de Clubes.

De la mano de Russo, Boca intentará mejorar lo hecho en el muy flojo primer semestre del 2025, en el que cayó en el repechaje para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y fue eliminado por Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura.

Para este encuentro Boca todavía no podrá contar con el mediocampista de la Selección argentina Leandro Paredes, quien fue el refuerzo estelar en el último mercado de pases.

Además, la jornada de domingo contempla los partidos Sarmiento vs. Independiente de Avellaneda (14,15), Atlético Tucumán vs. San Martín (16,30) e Independiente Rivadavia vs. Newell’s (16,30).