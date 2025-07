Valdés: "No solamente defendemos la historia, sino también la provincia de Corrientes"

El gobernador Gustavo Valdés inauguró en la mañana de este jueves el Museo "Almacén de Ramos Generales" y el Museo "Batalla Caá Guazú", ambos ubicados en la localidad de Chavarría.

Tras el corte de cinta junto a autoridades, el mandatario recorrió las instalaciones del museo “Almacén de Ramos Generales”, el cual mantiene la ambientación de un antiguo local que funcionó durante los principios del siglo XX.

En el mismo acto se realizó la inauguración del museo “Batalla de Caá Guazú”, sobre el cual el gobernador dijo que “el monumento a General Paz está bien puesto, porque acá es el lugar de la batalla más heróica que tuvo el pueblo de la provincia de Corrientes a lo largo de su historia, acá es donde nosotros vencimos”.

Valdés ponderó el museo al decir que “si no tenemos memoria de lo que hicimos, si no sabemos lo que pasó en la provincia de Corrientes, si no sabemos de donde surge el pueblo, no sabemos hacia dónde vamos”.

“Cuando hacemos este tipo de obras, cuando conversamos de estas cosas, no solamente defendemos la historia, sino también la provincia de Corrientes”, dijo el mandatario provincial sobre la revalorización de la historia correntina.

Por su parte, el Senador provincial, Sergio Flintas, dio más detalles sobre el almacén revalorizado y comentó que “esta era una casa de ramos generales y hotel”, y agregó que “cuando entramos encontramos acá, hace un par de años, toda la mercadería, ropa, telas, enseres, como quedaron el día que cerraron sus puertas en la década del 90”.

“Esto es parte de un proyecto, de una idea, de generar instancias culturales y turísticas dentro de los pueblos del interior”, concluyó el Senador.