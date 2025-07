Rompió el silencio la productora que denunció a Fernanda Iglesias por violencia

En los últimos días Fernanda Iglesias protagoniza una fuerte pelea con Yanina Latorre después de una supuesta infidelidad de Diego Latorre. En medio de los cruces se conoció un fuerte testimonio contra la panelista de Puro Show.

Juan Etchegoyen expuso la palabra de Andrea Chiarello, una productora de TV que trabajó con la periodista y la acusó de ejercer violencia sobre ella.

“En su momento nadie me creía pero lo mío con Fernanda Iglesias fue público en el grupo de ese momento porque yo era la productora ejecutiva de Fabián Doman en canal 13. Yo a ella no la conocía, la respeté porque la leía pero luego presencial fue horrible mi experiencia”, comenzó diciendo la trabajadora.

En ese sentido, profundizó su calvario: “Yo no soy de esas productoras que se decían que salía con el marido. La productora que ella pensaba era de AM, del programa que hacía su marido Pablo Nieto con Verónica Lozano. Había una productora que ella decía que tenía algo con el marido y un día un poco más la golpea”.

“En paralelo pasó lo mío en ese mismo tiempo. Son dos casos distintos pero al mismo tiempo. Ella trabajaba en el programa que yo entré. Yo nunca lo traté a Nieto. Lo que pasaba es que todos compartíamos estudio. Ella venía a mi programa y se cruzó a AM y pasó esto. Enloqueció conmigo Fernanda”, dijo Andrea que luego siguió contando lo sucedido.

Luego la productora relató que “varias veces la tuvieron que separar porque se me venía encima en las reuniones de producción. Todos lo vieron. Podés decirlo esto pero yo no voy a salir en ningún lado a hablar de estas situaciones”.

Y manifestó: “No me oculto. Es la verdad pero no quiero estar en el medio. Cuando sucedió lo de la productora de AM vinieron al camarín y nos vinieron a decir que la situación había pasado, por eso nos enteramos todos nosotros”.

“Nunca escribí nada ni en mis redes sociales. Es mi verdad y la defiendo a muerte mi verdad. No voy a ocultar lo que hizo vivir sin razón. Pero bueno en aquel momento nadie me defendió y lo hablé con la productora que era Endemol y la tenían contratada y nadie hizo nada”, sentenció Andrea en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y concluyó: “En ese momento entiendo que ella vivía aún con su marido. Y me venía muy sacada y nerviosa a la mañana. Pero de ahí el maltrato y la agresión es un montón”.

FUENTE: minutouno.com