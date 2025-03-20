Corrientes vivirá la Fiesta de San Patricio con 22 barras cerveceras: lugar y fecha

La ciudad de Corrientes tendrá este fin de semana su Fiesta de la Cerveza en la costanera, que contará con la participación de DJs, patio gastronómico y barras de tragos.

El evento se desarrollará durante el sábado y domingo en la Costanera Juan Pablo II en su intersección con la calle Lavalle, en el marco del “Festival de San Patricio”.

De 19 a 3, tendrá lugar la Fiesta de la Cerveza que contará con la participación de 22 barras invitadas, patio gastronómico, barras de tragos y de gin tonic.

El sábado amenizarán la jornada: Dj Rafa Torreani / House rock internacional -techno, A Metros Roda y Sebastián Rodríguez.

En tanto que el domingo lo harán Dj Rafa Torreani / House - rock internacional – techno, Perro Solar (Tributo a Cerati) y Dj Fede Barrientos (Full cachengue).

OTROS EVENTOS

El viernes, la tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar en la plaza Cabral, de 9 a 22, con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, desde las 9 y hasta las 22, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales.

En tanto, desde las 19, en el Paseo de los Escritores (Rioja y pasaje Agustín González) de la plaza Vera se celebrará el “Día Internacional de la Poesía” con exposición de libros, conversatorios, suelta de poemas y la presentación del ensamble musical de la ciudad.

Durante los días sábado y domingo, de 8 a 20, la playa Arazaty II será el epicentro de la propuesta “Básquet Arena”. Una variante del baloncesto que consiste en partidos de básquet en la playa con entrada libre y gratuita.

El sábado 22, desde las 17, en Espacio Mariño (Santa Fe 847) se llevará adelante el Noveno Encuentro de Dados en la Corriente (juegos de rol con entrada gratuita).

De 20 a 22, se desarrollará la primera edición del año de las Maratones Barriales. En este caso será la “Edición Nocturna por el Mes de la Mujer” en el barrio Santa Catalina (Abelardo Héctor Dimotta esq. Av. Pedro Celestino Montenegro). Se solicita llevar una prenda rosa.

También durante dos días, el sábado y el domingo se realizarán los recorridos de “Descubrí Corrientes”. El sábado, de 19 a 21, en la plaza 25 de mayo, se llevará adelante un uno de los guiados pedestres, con punto de encuentro en el Monumento al General San Martín. Se trata de un recorrido histórico-cultural con duración de dos horas aproximadamente. Una iniciativa que busca poner en valor los circuitos turísticos de la ciudad y potenciar y promocionar el "Destino Corrientes”. Los interesados en participar pueden hacerlo inscribiéndose al: https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/

En tanto que el domingo, de 18 a 20, se hará el recorrido por el cementerio San Juan Bautista. En este caso, el punto de encuentro será la entrada principal, y la temática en este caso será mausoleos de personalidades.

Asimismo, el domingo 23, de 18.30 a 23, en la plazoleta “Gobernador Dr. José Miguel Guastavino” (Entre Ríos entre 25 de mayo y Av. Costanera) se realizará el encuentro de yoga y meditación “Yogaland”. En la oportunidad habrá también feria de emprendedores holísticos. Se recomienda llevar mate, agua y mantas para la hidratación y las prácticas.

Por último, desde las 19, en la rotonda plaza España (Av. Pujol y Carlos Pellegrini) se escucharán los acordes de la tradicional Peña Oficial de la Ciudad. En esta ocasión, actuarán: el elenco municipal Raíz Chamamecera, la agrupación Güepa Ché, Lucía Monzón, el grupo Raíces de Concepción, Maxi Soto Fernández, Los Caminantes del Chamamé, Braian Acevedo, Los ahijados de los Chaque Ché. Habrá, en la oportunidad, feria gastronómica y emprendedores locales.

