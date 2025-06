Boca va por una milagrosa clasificación a los octavos de final

Boca buscará el milagro de la clasificación cuando enfrente este martes a Auckland City de Nueva Zelanda en el marco de la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial de Clubes de la FIFA.

El encuentro se disputará en el GEODIS Park de Nashville desde las 16 horas con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg.

El equipo de Miguel Ángel Russo viene de perder 2-1 con el Bayern Múnich de Alemania el pasado viernes en el Hard Rock stadium de Miami. En un partido más que digno, el conjunto argentino quedó con un pie fuera de la competencia debido a que quedó a tres unidades del escolta Benfica de Portugal y a siete goles de diferencia de este.

Por ello, para conseguir la milagrosa clasificación a octavos de final, el Xeneize deberá golear a los neozelandeses, en principio, por seis o más goles y que el Bayern Múnich le gane al Benfica. En caso de que los alemanes venzan a los portugueses por más de un tanto, la cantidad de goles que debe anotar Boca se irá achicando.

Para este encuentro ante los oceánicos, el entrenador Russo no podrá contar con el defensor Ayrton Costa, uno de los más regulares de Boca en este Mundial de Clubes, ya que sufrió un desgarro en el gemelo y será baja por las próximas semanas.

El reemplazo del ex defensor de Independiente será justamente otro ex jugador del equipo de Avellaneda: Marco Pellegrino que hará su debut absoluto con la camiseta de Boca.

Además, el ex director técnico de San Lorenzo mantiene una duda con respecto al equipo que cayó ante los alemanes: mantener al goyano Kevin Zenón en el once inicial o reemplazarlo por Malcom Braida o el uruguayo Edinson Cavani, este último posiblemente generando un cambio táctico para que acompañe a su compatriota Miguel Merentiel en la delantera.

Por su parte, el equipo de Paul Posa viene de perder 6-0 con el Benfica el pasado viernes en el Inter&Co stadium de Orlando. Con esta derrota, los neozelandeses quedaron eliminados del certamen intercontinental y con 16 goles en contra, el peor registro de toda la competencia.