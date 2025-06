Salas frenó su renovación en Racing y se va a River

El delantero de Racing, Maximiliano Salas, frenó su renovación de contrato con la Academia y les comunicó a los dirigentes su intención de emigrar a River tras el Mundial de Clubes.

Desde su llegada a Racing en enero de 2024 a préstamo desde Palestino de Chile, el jugador oriundo de Curuzú Cuatiá se convirtió en una figura excluyente del equipo de Gustavo Costas que conquistó la Copa Sudamericana y la Recopa, anotando 13 goles en 76 partidos y haciendo que la dirigencia de los de Avellaneda adquiera la totalidad de su ficha en una cifra cercana al millón y medio de dólares.

Por ello, el presidente Diego Milito le ofreció una renovación de contrato a Salas hasta diciembre de 2028 con una jugosa mejora de su salario. El jugador aceptó estas condiciones y en estos días iba a sellar su extensión del vínculo pero el entrenador de River, Marcelo Gallardo, apareció en la escena y la renovación se truncó.

Es que, al enterarse de que estaba a punto de renovar contrato, el director técnico riverplatense se comunicó por teléfono con el futbolista de 27 años y le hizo saber su deseo de contar con él tras la participación del Millonario en el Mundial de Clubes.

Esta expresión de deseo por parte del laureado entrenador hizo que Salas le comunique a River su aprobación para que ejecuten su cláusula de rescisión de 8 millones de euros. En paralelo, el jugador le hizo saber al entrenador racinguista Gustavo Costas su intención de emigrar al Millonario y frenó la renovación de contrato.

Esta decisión del correntino no cayó para nada bien en Racing que decidió no negociar con River su salida y el club de Núñez avanzaría mediante la activación de la cláusula de rescisión, algo que se vería como una rotura del “pacto de caballeros” que existe en el fútbol argentino.

Este pacto implícito indica que los clubes argentinos no se pueden ejecutar las cláusulas de rescisión de los futbolistas entre sí, algo que River rompería con la adquirió de Salas mediante este método.