Corte de tránsito por calle La Rioja: desvíos de colectivos urbanos y Chaco-Corrientes

Anunciaron un corte por calle La Rioja, entre 25 de mayo y Quintana. Será a partir de este jueves a las 8.30 y hasta el próximo martes 8 de julio, el tránsito estará interrumpido debido a trabajos viales según informó el Municipio. Se recomienda a conductores y peatones evitar la circulación por la zona, ya que se prevén demoras y desvíos en la circulación habitual.

La medida afectará a varias líneas de colectivos urbanos e interurbanos, que modificarán sus recorridos mientras duren las tareas. Las líneas 101 B y C circularán por San Martín, Mendoza y Costanera antes de retomar su trayecto habitual en el Puerto. Por su parte, las líneas 102 A, B y C, 103 A, 104 A, C y D, y 108 A, desviarán por La Rioja, 9 de Julio, Mendoza y Costanera.

Las unidades de las líneas 105 A y B lo harán por San Martín, Catamarca y la avenida Juan Torres de Vera y Aragón, mientras que las líneas 110 A y C seguirán el desvío por La Rioja, 9 de Julio, Mendoza y Costanera. En el caso de la línea 904 que conecta Chaco y Corrientes, circulará por La Rioja, Yrigoyen, Mendoza y Costanera.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos que planifiquen sus viajes con anticipación, respeten la señalización colocada en la zona y, en la medida de lo posible, elijan rutas alternativas para evitar demoras innecesarias.