Las bombas de Milito tras la conflictiva salida del correntino Salas a River

Diego Milito, presidente de Racing, rompió el silencio sobre la conflictiva salida del correntino Maxi Salas, quien ejecutó la cláusula de rescisión y será refuerzo de River en este mercado de pases: aseguró que tenía todo acordado para renovar el contrato y también apuntó contra los dirigentes del Millonario y Marcelo Gallardo, su entrenador.

"Estamos los que queremos estar en Racing. Tratamos de defender al club desde el primer minuto. No lo queríamos negociar, era nuestra idea", fue lo primero que dijo el Príncipe en San Luis en la previa al choque con San Martín de San Juan por la Copa Argentina. "El que se quiera ir, que se vaya. El escudo de Racing está por delante", dijo, con una clara referencia a una vieja frase de Lisandro López (y que replicó recientemente Lautaro Martínez en Inter).

En ese sentido, expresó su enojo con Jorge Brito -presidente- y Stefano Di Carlo - secretario general- del Millonario: "Un poco la palabra es decepción. Sobre todo, con River como institución, con su secretario general. No pudieron honrar su palabra. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejercer la cláusula. La palabra es decepción".

Además, Milito también señaló a Marcelo Gallardo, quien intervino para convencer al futbolista de sumarse a River. "Con el entrenador de River hace más de un año que no lo veo, que no hay diálogo. No soy amigo. Entiendo que es su práctica habitual tal vez llamar a los jugadores. Entiendo que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol. Yo no lo haría. Cuando nosotros teníamos a un jugador que tenía todo arreglado par que continúe...", dijo.

Y añadió: "Cada uno actúa de la manera que lo siente. Hablé con mi par de River hace un mes. No pudieron honrar su palabra. Cada uno lo hace de la manera que quiere o entiende. Defendemos al club. El jugador decidió, por su propia voluntad, con River ejecutar la cláusula".

Por otra parte, el Príncipe reiteró que tenían "todo arreglado" con el delantero, "dos días antes de viajar a Paraguay" para la pretemporada. "Tenía un año y medio más de contrato con Racing. La idea era extenderlo, actualizarlo. Llegamos a un acuerdo. Estaba muy contento. Después, hubo un llamado que lo hizo dudar, frenó la firma y sucedió todo lo que sucedió", afirmó.

Además, el presidente de Racing afirmó que "todos los jugadores tienen cláusula" y pidió que se respete el pacto de caballeros en el fútbol argentino. "Aprovecho para que todos los dirigentes podamos ser solidarios y que esto no vuelva a ocurrir", lanzó.

"Hay códigos dentro de la convivencia dirigencial y las relaciones institucionales. Evidentemente, para algunos clubes no es así. Espero que no sea un mal antecedente. Racing no lo haría. Hay códigos, hay un pacto", expresó.

Cómo tomó Costas la conflictiva salida de Salas a River

Diego Milito aseguró que para Gustavo Costas fue "una decepción porque contaba con el jugador".

"Él fue el que lo trajo. Un jugador importante para él por lo que le dio y porque lo conoce desde hace muchísimos años. Esta salida, lógicamente, le duele", expresó.

