Cómo funcionan las cámaras de fotomultas en la ciudad de Corrientes

En los últimos días, surgió una fuerte polémica en la ciudad de Corrientes en torno al funcionamiento de las cámaras de fotomultas. Algunos vecinos denunciaban que se les cobraban múltiples infracciones por pasar varias veces por el mismo lugar, pero desde la Municipalidad aclararon la situación a El Litoral.

La lectura de patentes y la base de datos nacional

Jorge Sladek, secretario de Movilidad y Seguridad de la Municipalidad de Corrientes, explicó a este medio que “las cámaras que infraccionan la VTV toman la lectura de la patente, no de un sticker pegado en un vidrio, y se basan en la base de datos que tiene el Registro Nacional Automotor, que está en contacto con las centrales de revisiones técnicas de todo el país”.

Una sola infracción por 30 días

Sobre la frecuencia de las infracciones, Sladek fue categórico: “La infracción se comete cuando se pasa por el lugar una sola vez o pasas 10 veces, la infracción se toma como una sola y el criterio que se tiene es de 30 días aproximadamente para que la persona tenga el tiempo como para sacar un turno y poder realizar la VTV. No es que si pasas por el mismo lugar 15 veces te van a hacer 15 multas. No es así y no funciona así”.

Cabe señalar que las cámaras que detectan la falta de VTV y las que registran el exceso de velocidad cumplen funciones diferentes. En el caso de la VTV, la infracción se registra una sola vez porque implica un trámite administrativo, el conductor debe gestionar un turno y realizar la verificación técnica. En cambio, las cámaras que controlan la velocidad se activan cada vez que un vehículo supera el límite permitido, ya que se trata de una infracción inmediata que pone en riesgo la seguridad vial.

Regulación de tarifas y función de las cámaras

En relación con el valor de las sanciones, el funcionario aclaró que: “La tarifaria está regulada y lo administran los tribunales de falta acá de la ciudad. No tienen relación con mi secretaría, digamos, esos montos”.

Además, agregó: “No ponemos monto nosotros. Solo designamos donde se ubican las cámaras, es la función que cumple, en este caso, tránsito de la ciudad”.

Disminución de la siniestralidad gracias a las fotomultas

Finalmente, Sladek hizo referencia a la polémica generada: “Hubo un cúmulo de desinformación por parte de una persona que hoy se ha olvidado de que ya estuvo en la función pública cuando fueron instaladas las fotomultas. Está propiciando un libertinaje, porque nosotros logramos un control donde antes había una alta tasa de siniestralidad y por el uso de fotomultas se vio disminuido hasta en un 70%”.

De esta manera, el municipio dejó en claro que las cámaras de fotomultas no emiten infracciones múltiples por pasar reiteradamente por el mismo lugar, sino que cada falta se registra una sola vez dentro de un plazo determinado en caso de no contar con la VTV.