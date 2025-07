Camau: "Es un momento importante para estar juntos por el futuro de Corrientes"

"Es un momento importante para estar juntos por el futuro de Corrientes", reflexionó el senador nacional Mauricio "Camau" Espínola en Hoja de Ruta. Destacó la apertura de Vamos Corrientes en términos de escucha. "Hoy hay que incorporar nuevas ideas y Juan Pablo está dispuesto a escuchar", sostuvo.

"Siento el entusiasmo de esta etapa que transitamos. Tomé una decisión que creo que es la correcta porque los correntinos debemos estar juntos, siendo parte de ideas y proyectos que nos permitan seguir progresando", resaltó Espínola. "El proceso que se dio para estar juntos lo destaco, más allá del diálogo que ya teníamos, es un momento muy importante para estar juntos por el futuro de Corrientes", destacó.

También se refirió al grupo Alondra del que formó parte previo al cierre de candidatos. "No me siento cómodo cuando se pretende usar a Corrientes por una cuestión netamente electoral", resaltó. "Quiero debatir y no estar en un lugar donde te vengan a imponer", sumó.

