Crimen del penitenciario: Miriam Jara se autoagredió y ahora la vigilan

Se inició un expediente administrativo en el Instituto Pelletier, donde permanece detenida Miriam Jara, acusada de matar al agente penitenciario Gabriel Tichellio, el 26 de julio.

Según pudo conocer El Litoral, la mujer habría intentado matarse el 25 de septiembre al tomar conocimiento de que su amante, Lorena Encina y esposa de Tichellio había manifestado su interés en declarar. Precisamente esa audiencia testimonial se realizó el pasado viernes. En la oportunidad, Encina hizo hincapié en que actuó en todo momento bajo amenaza de muerte. Aseguró que Jara la había amenazado con matarla a ella y a sus hijos.

Por su parte el abogado querellante, Hermindo González, dijo en declaraciones a Radio Dos que esperan los resultados de la autopsia para confirmar si el penitenciario fue sedado antes de ser asesinado.

“Tengo interés de ver si llegó el examen toxicológico y los resultados de la autopsia, porque sospechamos que le pudieron haber suministrado algún tipo de sustancia para que Gabriel no pueda defenderse”, precisó el letrado.

Al respecto, contó que en la declaración de Lorena Encinas, la esposa de la víctima que reconoció su participación en el crimen y está detenida, “surgió esta posibilidad, ya que dijo que pensó en recalentar la comida para darle a los hijos y Jara (la otra imputada en el crimen y también detenida) le dijo que no se la dé porque le había puesto algo y les iba a hacer mal, por eso les dieron un café con leche”.

Por otra parte, sobre la culpabilidad de la esposa y su participación voluntaria en el homicidio de su marido, González mencionó que “el hecho de que Encinas no sabía manejar y un tiempo antes le haya pedido que le enseñe a manejar a su esposo, demuestra que estamos ante un hecho con ribetes increíbles, casi novelescos, nunca antes visto en hechos de este tipo”.

El caso

La investigación determinó que el agente penitenciario fue asesinado el jueves 26 de julio a la siesta, mientras dormía en la habitación de la planta alta de su casa. Miriam Jara está acusada de ser la autora material.

Con un mazo le habría propinado dos golpes en la cabeza a la víctima, que falleció. Con la ayuda de Lorena Encina, subió el cuerpo a la camioneta Renault Kangoo.

De las pruebas con las que cuenta la Policía, existe la filmación de una cámara de seguridad.

Por calle Guayquiraró, casi llegando a Maipú se habría visto, en las grabaciones obtenidas, el paso de la Kangoo en horas de la noche, seguida por una motocicleta. En principio, se sospecharía que la Kangoo era guiada por la mujer de Tichellio y en la moto se desplazaba Jara.

Gabriel Tichellio estaba casado con Lorena Encina. La pareja tuvo tres hijos de 9, 7 y 5 años que se encuentran al cuidado de diferentes familiares.