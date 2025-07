JP Valdés-Pedro Braillard Poccard, la fórmula para continuar el camino trazado por Gustavo

n Cinco alianzas y dos partidos anotaron fórmulas para competir por la gobernación de Corrientes, que se disputará el 31 de agosto. Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y hermano menor del gobernador Gustavo Valdés, será el candidato del oficialismo. Competirá contra su correligionario y tres veces gobernador Ricardo Colombi y contra el intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, un kirchnerista al que Cristina Kirchner levantó la mano una semana antes de quedar detenida.

La Libertad Avanza, el partido presidencial, debutará en esta elección general con su marca franquicia llevando como candidato principal al diputado nacional Lisandro Almirón. Pero no estarán solos. Las ideas de Javier Milei tendrán en Corrientes una segunda opción: la de Ezequiel “Teke” Romero, un joven dirigente que, corrido de la tarea de “despertar leones” por Almirón y los suyos, se convirtió en el líder del Partido Ahora, que también competirá por el voto libertario.

Completan la oferta dos mujeres: una en representación de la izquierda, la presidenta del Partido Comunista, Sonia López, y otra en representación del Partido de la Esperanza, que postula a la abogada previsional Adriana Vega.

Oficialismo

La alianza oficialista “Vamos Corrientes” presentó ayer su fórmula para disputar la gobernación en las elecciones del 31 de agosto. El actual intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, es el candidato a gobernador, acompañado por Pedro Braillard Poccard, quien irá por su reelección en la vicegobernación.

El propio Gustavo Valdés presentó la fórmula. Primero lo hizo con Pedro Braillard Poccard y le puso suspenso al anunciar a su hermano, Juan Pablo, como candidato a sucederlo.

Gustavo Valdés encabezará la grilla de candidatos a senadores, seguido por Silvia Galarza, de Partido Autonomista; el radical Henry Fick; la dirigente del PRO Ingrid Jetter y el radical Walter Chávez, actual diputado.

Hubo sorpresa en la grilla de Diputados que es encabezada por el actual intendente Eduardo Tassano, seguido por Natalia Romero del PL; Mario Branz del Panu; Sofía Brambilla, del PRO actual diputada nacional; Hugo "Cuqui" Calvano; la radical Andrea Giotta; Edgar Benítez, actual diputado; la diputada ALbana Rotella, del Partido Popular; el intendente de Esquina Hugo Benítez; Elvira Miranda; Jorge Barros Perkins de MID; Estela Godoy; Nestor Frette; Marta López, Luis Sánchez.

El acto de lanzamiento se realizó a las 19:30 en el club "San Martín " de la ciudad de Corrientes, y contó con la participación de dirigentes del oficialismo provenientes de distintos puntos del territorio provincial.

Juan Pablo Valdés hizo uso de la palabra y no le escapó a la responsabilidad de ser el hermano del actual gobernador. “Por supuesto que soy el hermano del actual gobernador y estoy muy contento por todo lo que ha hecho por Corrientes”.

Además adelantó los ejcentrales de su propuesta: la política salarial para los trabajadores estatales, jubilados y pensionados.

“Vamos a tener una política salarial de actualización para todos los trabajadores, jubilados y pensionados. Vamos a cumplir con la prioridad de todos los meses: cumplir con los sueldos y pagarlos en cada último día hábil del mes”, afirmó el actual intendente de Ituzaingó.

“Vamos a tener una administración responsable para mantener los impuestos bajos, así las empresas llegan a Corrientes, construyen empleo y nosotros los correntinos tenemos un trabajo digno y de calidad”, sostuvo.

El acto lo cerró el gobernador Gustavo Valdés. Agradeció a los partidos políticos que integran la alianza oficialista, destacó la importancia de la unidad y marcó distancia con la oposición: “Nosotros no injuriamos, no puteamos, no calumniamos. Trabajamos para esa mujer que no tiene nada en el pueblo, para las personas que carecen de recursos y derechos”.

Aseguró que no le van a soltar la mano a los sectores más vulnerables: “Vamos a abrazar a nuestros jubilados, a los discapacitados, a los que menos tienen. Lo que no podemos renunciar es a nuestra esencia de seres humanos”.

Hizo un repaso de su gestión al frente de la provincia, resaltó el equilibrio fiscal, el fortalecimiento de la educación y la inversión en salud pública. También insistió en la necesidad de avanzar con reformas legislativas y reforzar la lucha contra el narcomenudeo.

“Tenemos que invertir en seguridad. Sabemos quiénes son los narcotraficantes y no podemos permitir que estén sueltos o que nos pidan el voto”.

Aclaró que nunca contempló la posibilidad de reformar la Constitución para mantenerse en el cargo: “Dije que ni se me ocurra, ni por un solo instante, reformar la Constitución de Corrientes, pese a que teníamos dos tercios en ambas cámaras”.