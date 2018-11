Bofill anunció su retiro de la música

El chamamecero devenido en senador provincial, Mario Bofill, anunció su retiro de los escenarios.

A sus 70 años, el cantante anunció su retiro artístico para el 2019. En una visita a los estudios de Noticiero 9, confirmó la noticia y sostuvo que “voy a dejar un disco con 20 temas para la gente que me escucha, me recuerde”.

“Tendré una despedida larga, durante un año donde presentaré mi último disco con 20 canciones para la gente que me escucha, me recuerde”, expresó Bofill. “Se me ocurrió retirarme de la música el año que viene, voy a hacer algo como Los Chalchaleros, voy a estirar mi despedida terminando mi compacto de 20 temas. Pensar que los viajes son de 600 kilómetros, ya estoy un poco quebrantado, 400 igual, 200 más o menos y las actuaciones salen en cualquier parte”.