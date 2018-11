El Gobierno remitirá en las próximas horas el proyecto de Presupuesto 2019

El Gobierno provincial remitirá en las próximas horas el proyecto de Presupuesto 2019. La iniciativa está casi lista, pero el gobernador Gustavo Valdés y el nuevo ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, se reunirán para finiquitar los detalles finales. La gran cuestión es si se incluirá el pedido de empréstitos o se esperará.

Apenas juró como flamante ministro, Rivas Piasentini, dijo a la prensa que el proyecto de Presupuesto 2019 estaba casi listo. Anunció además que esperaban unas definiciones nacionales y que el martes, es decir, mañana se reuniría con Valdés, para repasar la proyección 2019.

En el Gobierno se debate si incluir un pedido de avales para empréstitos para obras. Si lo hacen, el tratamiento de la iniciativa demandará más tiempo en la Legislatura.

Si la iniciativa no incluye la toma de créditos lograría la media sanción antes de que concluya el año ordinario legislativo. De lo contrario demorará más tiempo y serán necesarias sesiones extraordinarias.

Si bien el Gobierno provincial tiene aval del Gobierno nacional para endeudarse por casi 400 millones de dólares, puede hacer uso de esos permisos dentro de los próximos tres años.

Mauricio Macri incluyó en la sanción del Presupuesto 2019 avales de endeudamiento para Corrientes por 405 millones de dólares, de los cuales 300 millones serán destinados a la instalación de una planta de celulosa en Ituzaingó. El resto será destinado a líneas de transmisión energética de 132 Kv, por un total de 75 millones y 30 millones para seguridad y conectividad.



De acuerdo a planillas anexas sobre los fondos para las provincias, Corrientes recibirá $53.281 millones por distintos conceptos.



Los avales incluidos en las modificaciones al proyecto de Presupuesto que se aprobaría en el Senado el miércoles se consideraron un guiño a los gobernadores, para lograr su aprobación. En la región, Chaco y Misiones también fueron beneficiadas.

Según se detalla en la planilla del proyecto, el plazo mínimo que tiene Corrientes para conseguir la aprobación del empréstito es de 3 años.

La autorización presupuestaria no implica su otorgamiento, ya que además deben cumplirse otros requisitos: el Gobierno nacional se debe proteger de los riesgos por incumplimiento del deudor principal, contingencia que lo obligará a asumir el pasivo.

En ese sentido, en la ley de responsabilidad fiscal que acordó el Ejecutivo con las provincias se establece que los servicios de deuda no pueden superar el 15% de los recursos, caso contrario no se les otorgarán los avales.

Además todo indica que el proyecto de Presupuesto que alista la provincia incluirá la toma de créditos, por lo que el Gobierno necesitará del apoyo de los dos tercios de la Legislatura.

Los cálculos del Gobierno nacional para el Presupuesto 2019 establece un ajuste por áreas, pero el mantenimiento del nivel de recursos para las provincias.

Millones para Corrientes

Si se compara con el Presupuesto Nacional 2018, Corrientes recibirá 32% más recursos que los $40.350 millones de pesos presupuestados para este año en curso.

En tanto, entre el Presupuesto 2017 ($31.098 millones) y 2019 Corrientes habrá recibido 71,3% más fondos.

Los fondos para el 2019 prevé una similitud en recursos entre las tres provincias más grandes pues Chaco recibirá $51.936 millones y Misiones $54.236 millones. Formosa tendrá recursos por $25.518 millones.

El Presupuesto Nacional contempla una serie de inversiones en infraestructura para la provincia de Corrientes, en especial en revalorización patrimonial de municipios, infraestructura en rutas, y obras hídricas.