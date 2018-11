Colectivos: el servicio de emergencia y el de Ersa se restringió por razones de seguridad

En el marco de la medida de fuerza de los choferes autoconvocados de la empresa Ersa, concesionaria del servicio de transporte público de pasajeros iniciada el jueves pasado, y que mañana implica un paro de 24 horas, desde la Comuna informaron a El Litoral que ayer algunos coches del servicio de emergencia fueron atacadas con piedras y funcionaron hasta las 22. Mientras que las 20 unidades de Ersa contaron con presencia policial pero volvieron al galpón pasadas las 19,30.

En tanto, las líneas 101, 110 y Chaco-Corrientes prestaron servicio sin seguridad hasta las 22 adhiriéndose al paro convocado por la Unión de Tranviarios Automotor (UTA).

Ante la situación de precariedad en la cual se está brindando el servicio de transporte publico, ya que los choferes se autoconvocaron ante la falta del cumplimiento del pago salarial El Litoral recorrió nuevamente ayer algunas paradas. En Rioja y Junín, algunos pasajeros se mostraron muy molestos y desconcertados, ante la tardanza de más de una hora del 102, dado que vivían en la zona del barrio Laguna Brava y un remís hasta el lugar les costaría más de $300. “Esto es un desastre, nadie nos defiende y hacen lo que quieren, somos rehénes y ahora van a subir el precio”, indicó una pasajera del 108 que aguardaba el colectivo, hace más de 45 minutos.

Instantes más tarde, El Litoral llegó hasta 9 de Julio y Rioja donde en diálogo con pasajeros que viven en el barrio Pirayuí, tomó conocimiento de que la unidad tenía una demora de casi dos horas.

Pero como si esto fuera poco, durante la consulta una señora se acercó y contó que un chofer de la línea 108, informó a algunos pasajeros que se encontraban en la parada de Pellegrini y Tucumán que el servicio finalizó a las 19, y que no podían ascender, lo que fue confirmado momentos después por algunos choferes al ser consultados por El Litoral. “A más tardar tenemos que llegar a las 20 al galpón”, dijo uno de los trabajadores. Y en este sentido, vale señalar que desde la carpa de los trabajadores autoconvocados, ubicados en el ingreso de la firma, confirmaron que las unidades comenzaron a ingresar pasadas las 19.

Pero en este misma parada, El Litoral dialogó además con un inspector de la Subsecretaría de Transporte de la Comuna, quien estaba controlando, según informó, la frecuencia de las unidades como así también dio a conocer que los móviles del sistema de emergencia estaban cumpliendo con el cronograma establecido.

Y sobre los controles que se están llevando adelante, el subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda, dijo que “están controlando el servicio de emergencia, dado el expediente que se abrió por el incumplimiento del servicio por parte de la empresa que se va a agravar aún más por el paro por 24 horas que convocó la UTA”.

En cuanto a la posibilidad de labrar actas, el funcionario comunal dijo que “actas no estamos labrando ya que se constató que hay inactividad y se declaró el estado de emergencia. Aunque se hayan sumado ahora al sistema comunal una unidad por ramal de la empresa el incumplimiento se sigue produciendo, porque no podemos responder a la demanda y al servicio de los usuarios en su totalidad”.

“Nuestro trabajo es paleativo, pero debemos garantizarle al vecino el servicio que ahora con este problema coyuntural no se está dando. El problema es de la patronal y de los empleados, pero nosotros somos los que debemos garantizar que el servicio se preste”.

En cuanto al servicio de emergencia, Rueda dijo que “por cuestiones de seguridad, las unidades que dispusimos sólo circularán hasta las 22 horas” y agregó que “a todas las unidades de emergencia hoy (por ayer) le rompieron los vidrios. Desconocemos quiénes son, pero están perjudicando aún más la situación”.

Y ante la consulta sobre si estas unidades dispuestas por la Comuna pueden contar también con personal policial dijo que “no podemos colocar un policía en todas las unidades; ya se han colocado en las unidades de Ersa”.

Servicio

En cuanto a la cantidad de unidades que están brindando el servicio, entre la Comuna, Ersa y las líneas 110, 11 y 110 dijo que en total estimamos que estarían rondando los 42 coches de un total de un poco más de 150 que circulan (Ersa) de lunes a viernes. De ese total circula un 40% los sábados y un 30% los domingos”.

En tanto, vale señalar que desde el sector empresarial informaron que ayer circularon unas 20 unidades que finalizaron la prestación pasadas las 19 horas, ante los ataques sufridos y que dañaron considerablemente los coches y que impiden que el servicio se restablezca.



Costo

En este contexto donde el incremento del precio del boleto que pasaría de $11 a $19,38 que ya cuenta con la aprobación de la primera lectura en el Concejo Deliberante, se debe tener en cuenta que en el servicio de emergencia los usuarios deben abonar $15 pesos en efectivo para poder viajar, aunque algunas unidades se puede abonar con el Sistema Unico de Boleto Electrónico (Sube).

Conciliación y paro

Mañana se llevará a cabo la conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo a las 8,30 entre los representantes de la empresa Ersa y la UTA, y en este sentido, se debe tener en cuenta que los trabajadores autoconvocados, sostienen que no se sienten representados y que concurrirán al encuentro para participar y avanzar en el caso de la cancelación de las sumas adeudadas.

Y en este contexto, donde un nuevo encuentro podría definir el restablecimiento del servicio, vale recordar que desde la UTA se convocó a un paro por 24 horas a fin de que se compense la deuda que tiene la empresa con los trabajadores.