Scocco podría llegar en River y Pavón quedó descartado en Boca

No llega. Los tiempos de recuperación no le dan a Pavón para poder jugar la vuelta ante River.

Mientras que Ignacio Scocco participó ayer durante algunos minutos del ensayo de fútbol de River Plate y tiene chances de jugar en lugar del suspendido Rafael Santos Borré, Cristian Pavón quedó descartado en Boca Juniors para la definición del sábado de la Copa Libertadores de América.

“Nacho” jugó alrededor de 20 minutos en el ensayo de fútbol de los suplentes contra la reserva en el predio River Camp de Ezeiza, y compartió delantera con el uruguayo Rodrigo Mora.

El ex Newell's Old Boys se recupera de una molestia en el gemelo derecho que se produjo el 3 de noviembre en la derrota ante Estudiantes de La Plata como visitante por la Superliga y desde entonces se entrenó de manera diferenciada.

El entrenador Marcelo Gallardo analizará su estado en los días que quedan para la gran final antes de definir el equipo. En tanto que el cuerpo médico trabaja para que el delantero se encuentre disponible para la gran final.

La jornada de entrenamiento del plantel riverplatense registró la aparición de una delegación de Conmebol que realizó un control antidóping sorpresivo al plantel.

La medida, estipulada en el reglamento e impulsada por la Fifa, también se ejecutó en instancias anteriores como la final de la Copa Libertadores 2017 y en la previa de la Recopa Sudamericana 2016.

Por su parte, el delantero cordobés Cristian Pavón no se recuperó del desgarro que sufrió en la primera Superfinal entre Boca y River y quedó descartado para la segunda, que definirá el sábado próximo al nuevo campeón de la Copa Libertadores de América, según se confirmó ayer.

Pavón, de 22 años, salió a los 27 minutos del primer tiempo del partido que Boca y River igualaron 2-2 en La Bombonera el domingo 11 de noviembre pasado (lo reemplazó Darío Benedetto) y se presumía que sería muy difícil que pudiera estar en el segundo y definitivo partido, algo que se terminó de confirmar en la víspera.

El cordobés padeció un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y en las últimas horas se comprobó que se le formó un edema en la zona, de manera que quedó descartado.

De manera que el entrenador “Xeneize” Guillermo Barros Schelotto se quedó sin una pieza clave y preparará el equipo para enfrentar a River el sábado en Núñez con otro esquema, posiblemente con dos centrodelanteros (Ramón Abila y Benedetto) o bien con uno solo (“Wanchope”) y Carlos Tevez de entrada pero un poco más retrasado en la cancha, en una posición similar a la que jugó ante Patronato.