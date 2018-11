Sector económico anticipa otro mes con baja demanda mientras definen canasta navideña

La inflación llegó al 5,4% en octubre y en lo que va del 2018 acumula 39,5%, y se espera que supere este año el 40%. Este contexto perjudica al sector económico, cuyo representante local dijo a El Litoral que “la situación complicada seguirá al menos por cuatro meses más”. A la vez, sostuvieron que se está conversando con la Provincia sobre la canasta navideña oficial y que habría novedades entre hoy y mañana.

“Se siente que falta liquidez en todos los rubros, está difícil la situación económica del sector comercial porque la gente no tiene efectivo y tampoco margen en la tarjeta de crédito para gastar”, dijo Daniel Cassiet de la Federación Económica de Corrientes.

Por otra parte, expresó que la paritaria comercial que cerró en un 20% más y siendo 45% en el año, perjudica al empresario porque es un costo que debe absorber. El aumento que se logró convenir con la cámara empresaria es independiente del bono previsto para fin de año y se compone de la siguiente manera: 7% en enero, 7% en febrero y 6% en marzo, lo que totaliza un 20%, y se suma al 25% ya acordado.

“No decimos que esto no es lo correcto, pero con las ventas bajas y el pago del bono se complica. El dueño de un negocio debe hacer un esfuerzo aún mayor cuando no están las condiciones adecuadas para ello. Se está haciendo un gran esfuerzo para mantener las fuentes de trabajo”, explicó Cassiet a El Litoral.

En cuanto a la situación actual y las perspectivas, relató que “hace muchos años no se vivía una situación similar”. “Sin duda, lo que se vivió en el año 2001 fue peor, en el 2012 hubo algo similar. No hay buenas perspectivas, pensamos que esta situación complicada para el comerciante y el cliente durará unos 3 o 4 meses más. Todos los rubros están igual, falta liquidez, estamos cada vez peor”, dijo.

Respecto a la canasta navideña oficial, acuerdo que hace la Provincia con entidades como la FEC, señaló que “sólo hubo conversaciones telefónicas” y que “habría novedades entre el miércoles y jueves”.