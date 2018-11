Valdés adelantó: “El bono de fin de año se pagará antes y después de las Fiestas”

El gobernador Gustavo Valdés anticipó ayer que el bono de fin de año, que prevé pagar la Provincia a los trabajadores estatales, se abonará en dos veces, “antes y después de las Fiestas (de fin de año)”. El anuncio formal, con detalles clave como monto, se haría la próxima semana. Por otra parte, descartó cambios en su Gabinete.

El bono de fin de año se pagará en dos etapas y hay quienes aseguran que no será inferior a $5 mil. El próximo jueves se brindarían detalles en una conferencia de prensa.

El Gobernador señaló: “Estamos trabajando con Hacienda, y cuando lo tengamos definido lo vamos a anunciar, necesitamos que la gente pueda pasar las Fiestas y que después de ellas tenga recursos”.

“Sabemos que enero es un mes movido, largo, viene el chamamé, el carnaval, necesitamos unos pesos más para movernos, es necesario tener la previsibilidad”, agregó.

“Cuando tengamos listo el anuncio vamos a estar dándolo, estamos trabajando de manera conjunta y coordinada para poder dar a todos los sectores”, insistió.

Por otra parte, en rueda de prensa, el mandatario no descartó aportes de la Provincia en concepto de subsidio de transporte.

Explicó que desde el 1º de enero dejará de abonarse desde Nación. “Tomamos previsiones y hay que ver la posibilidad, pero lo que prefiero es que sea Nación y, en el caso de que no lo tengamos, deberemos rascar (sic) de algún lado para que el boleto no impacte en el bolsillo de la gente”, dijo.

Adelantó que de cara a 2019 “lo que está garantizado es la previsibilidad en el pago de los sueldos a la Administración Pública, para que los trabajadores cobren en tiempo y forma, que no nos gane la inflación y tengamos una respuesta concreta en el caso de que haya más aumentos”.

En tanto, el mandatario correntino consideró que aún están a tiempo de aprobar el Presupuesto 2019.