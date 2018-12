VIDEO: Thelma Fardin denunció Juan Darthés: "Yo le dije que no, que no y él siguió"

La actriz Thelma Fardín denunció hoy, junto al colectivo Actrices Argentinas, que fue víctima de una violación por parte del actor Juan Darthés cuando ambos trabajaban en la tira infantil Patito Feo.

La violación habría sucedido en 2009, mientras se encontraban en Nicaragua, de gira con la obra teatral de la serie. Fardín tenía 16 años y Darthes, 45.

Durante la denuncia de hoy, la actriz relevó un video en donde cuenta cómo fue la violación. "Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no, entonces me agarró la mano y me dijo mirá cómo me ponés. Me tiró en la cama, me bajó el shortcito y me practicó sexo oral. Yo seguí diciendo que no. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de la habitación".

La Nación